Nunes e Boulos sobem, e Marçal cai em nova pesquisa Datafolha em São Paulo

O candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) cresceu cinco pontos percentuais e está numericamente à frente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo o levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira, 12. Ele está tecnicamente empatado com Guilherme Boulos (PSOL), que subiu de 22% para 25%. Pablo Marçal (PRTB) teve queda de três pontos, saindo de 22% para 19%. Entre os três primeiros candidatos, apenas Nunes teve uma variação acima da margem de erro de três pontos, para mais ou para menos.

A pesquisa marca duas semanas desde o início do horário eleitoral, que começou no dia 30 de agosto – o atual prefeito tem mais de seis minutos de propaganda gratuita, enquanto Boulos tem pouco mais de dois minutos de programação e Marçal não possui tempo de exposição no rádio e na televisão. O impacto da propaganda no rádio e TV na campanha também é mostrado pela melhora na avaliação da atual gestão. O número de eleitores que consideram a gestão ótima ou boa subiu de 26% para 31%.

A campanha de Marçal mostra estagnação depois de um crescimento vertiginoso. No levantamento anterior, divulgado em 5 de setembro, o candidato do PRTB aumentou um 1%, após subir sete pontos percentuais no fim de agosto. Além do horário eleitoral, erros na campanha também influenciam na queda do coach. Após chegar no fim de ato bolsonarista na Avenida Paulista, no último dia 7 de setembro, Marçal perdeu espaço entre os eleitores de Jair Bolsonaro. Entre os que votaram no ex-presidente, Marçal caiu de 48% para 42%, enquanto Nunes que ficou em cima do trio elétrico do capitão, apesar da presença tímida, teve aumento de 31% para 39% entre os que votaram em Bolsonaro em 2022.

Guilherme Boulos oscilou três pontos para cima, mas perdeu a liderança numérica, segundo o levantamento do instituto Datafolha. Apesar de comícios com Lula (PT) e a presença do presidente no programa eleitoral de televisão, Boulos ainda tem espaço para subir entre os eleitores petistas em São Paulo. Dos que votaram em Lula no segundo turno de 2022, 48% tem intenção de voto em Boulos. Há uma semana, 44% dos lulistas dizem apoiar Boulos. Já Nunes, conquista 19% dos eleitores de Lula.

Distantes do primeiro pelotão, Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB) perderam um ponto percentual cada. A deputada do PSB saiu de 9% para 8%, enquanto o apresentador tucano foi de 7% para 6%. No último bloco, Marina Helena (Novo) aparece com 3%, Beto Haddad (DC) e Ricardo Sense (UP), com 1%. O Datafolha ouviu 1204 eleitores na terça-feira, 10, e na quarta-feira, 11.