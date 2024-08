Crime eleitoral, vídeo feito por IA mostra Bolsonaro pedindo voto a Marçal

Circula nas redes sociais um vídeo feito por inteligência artificial (IA) no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro pede votos ao candidato Pablo Marçal (PRTB) na corrida pela prefeitura de São Paulo. O material, publicado originalmente no TikTok, agora circula no X (antigo Twitter). O perfil que inicialmente divulgou o vídeo foi excluído.

“Apesar das diferenças e discussões passadas, quero expressar meu apoio ao Pablo Marçal. Reconheço seu caráter e compromisso com o Brasil, qualidades que são essenciais para o futuro do nosso país”, diz a montagem que simula a voz do ex-presidente.

Quem diria, o líder do gabinete do ódio sendo vítima de fake news. Esse vídeo fake está circulando nas redes sociais como se Bolsonaro estivesse apoiando Pablo Marçal. “Sempre é possível encontrar alguém mais maluco que a gente”. pic.twitter.com/yeV154PXKK — Thiago Bagatin (@ThiagoBagatin) August 26, 2024

Em seguida, os elogios ao coach continuam. “Peço a todos os meus amigos e eleitores que também apoiem o Pablo Marçal, pois ele é um líder que tem mostrado coragem e dedicação, acreditando no trabalho de pessoas comprometidas com o Brasil podemos construir um futuro melhor. Vamos nos unir em torno de líderes que verdadeiramente querem trabalhar pelo nosso País.”

O apoio do ex-presidente nas eleições de São Paulo é para o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). Marçal disse, no começo da campanha, que era o único “verdadeiramente bolsonarista” disputando o pleito e chegou a deixar fixada na sua conta do Instagram uma foto ao lado de Bolsonaro.

No entanto, os dois protagonizaram uma troca de farpas nas redes sociais. O ex-presidente ironizou o candidato do PRTB que, como resposta, pediu de volta cem mil reais que teriam sido supostamente doados para a campanha de Bolsonaro em 2022. Os filhos do ex-presidente tampouco mostraram simpatia a Marçal. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) chegou a manifestar apoio à candidata do Novo em São Paulo, a economista Marina Helena.

Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou no começo do ano resoluções que proíbem o uso de inteligência artificial em materiais de campanha para difamar outros candidatos. O uso dessa ferramenta só é permitido quando for em benefício do candidato que o veicula e quando o uso de IA fica anunciado no material. O vídeo de Bolsonaro pedindo votos a Marçal não tem, até o momento, uma autoria clara, mas se for identificado que partiu de alguma campanha, pode levar à cassação da chapa.