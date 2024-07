Convenção de Boulos e Marta em SP terá presença de seis ministros de Lula

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seis ministros do governo confirmaram presença na convenção que confirmará a candidatura da chapa de Guilherme Boulos e Marta Suplicy no sábado, 20, em São Paulo, primeiro dia permitido pela legislação eleitoral para a realização dos encontros partidários obrigatórios para definir as candidaturas

Estarão presentes o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência). “É quase a esplanada dos ministérios que vai estar nessa convenção”, brincou Boulos em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 18. “A partir de agora acaba o treino e começa o jogo. Vai começar uma nova etapa”, acrescentou.

A campanha de Boulos espera reunir cerca de 10 mil pessoas no centro de convenções Expo Center Norte no sábado. Segundo o presidente do diretório municipal do PT de São Paulo, Laércio Ribeiro, quase toda a bancada de deputados federais e estaduais irá à convenção. Presidentes do PSOL, dos partidos da federação PT-PCdoB-PV e representantes de outras legendas que apoiam a candidatura também estão na lista.

Além de Haddad e Marta, outra prefeita eleita pelo PT, Luiza Erundina (hoje no PSOL), que comandou a capital entre 1989 e 1992, também estará no evento.

Convenções partidárias

As convenções partidárias vão do dia 20 de julho a 5 de agosto, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As siglas têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça. Já a campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto.

O MDB, sigla do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, marcou sua convenção para o dia 3 de agosto, perto do prazo final. O vice deve ser o coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PSB, que tem a deputada Tabata Amaral como postulante, fará a conferência em 27 de julho. Ainda não há definição sobre vice. O evento do União Brasil está marcado para o dia 20. O deputado Kim Kataguiri se coloca como pré-candidato, mas o partido ainda debate o apoio a Nunes e flerta com o coach Pablo Marçal (PRTB). Já a convenção do PSDB, que tem José Luiz Datena como pré-candidato, está prevista para o dia 3 de agosto.