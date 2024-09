Como os evangélicos vão impactar os próximos dias de campanha em São Paulo

A pouco mais de duas semanas para as eleições, o voto evangélico mais uma vez se torna um ativo a ser conquistado pelos candidatos. Em São Paulo, os seguidores da religião representam 22,3% dos votos na capital paulista, segundo a última pesquisa AtlasIntel. A expressão desse público na urna faz com que as campanhas montem estratégias com líderes religiosos e aumentem as menções bíblicas nos discursos.

De acordo com a pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira, 11, Pablo Marçal tem 37% do eleitorado evangélico, contra 26% de Ricardo Nunes e apenas 9% de Guilherme Boulos. “Nunes perdeu a maior parte do domínio que ele tinha sobre o eleitorado evangélico, que hoje migrou muito para o Marçal”, afirmou o diretor de análises da AtlasIntel, Yuri Sanches, que prevê um aumento da disputa nesse segmento nos próximos dias — leia a matéria da edição de VEJA desta semana.

Marçal é evangélico e tem o discurso muito afinado com as igrejas neopentecostais. A crença pela prosperidade econômica a partir do próprio esforço e da força divina, empregada nas falas messiânicas do coach, lembram a “teologia da prosperidade”, pregada por pastores evangélicos mundo afora. Marçal começou a dar palestras e cursos em Goiânia para os fiéis da Igreja Videira, da qual fazia parte e onde trabalhava com equipamentos de som.

Nunes aposta no apoio de grandes lideranças evangélicas. Na semana passada, ele compareceu com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a um café da manhã na Igreja Bíblica da Paz. Entre os líderes, estavam os pastores Robson Rodovalho e Edson Rebustini. O emedebista também deve caprichar nas citações bíblicas nos discursos dos próximos dias, em busca de uma aproximação com o público religioso.

Continua após a publicidade

O prefeito também quer desgastar Marçal entre os eleitores evangélicos. Ele deve explorar falas antigas em que o coach admite não pagar dízimo e outras gravações nas quais ironizou o Rei Salomão. Para isso, o prefeito ganhou um soldado de peso: Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. O pastor ficou irado com a ida espalhafatosa de Marçal ao ato organizado pelo líder religioso na Avenida Paulista e publica diariamente vídeos com ataques contra o candidato do PRTB.

Entre os três candidatos que disputam a ida ao segundo turno, Guilherme Boulos é definitivamente o que tem menor apelo nesse eleitorado. No entanto, a pesquisa Datafolha da quinta-feira passada, 12, trouxe uma boa notícia para o deputado do PSOL. Ele subiu cinco pontos percentuais entre os evangélicos, o melhor resultado neste público desde agosto. Mesmo com a subida, ele atingiu 14% do eleitorado evangélico, enquanto seus adversários estão tecnicamente empatados na liderança: Marçal com 31%, enquanto Nunes tem 29%.