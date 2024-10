Como o PL se tornou o partido com maior número de votos no país

Quinto partido que mais elegeu prefeitos e vereadores nas eleições de 2024, o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, conquistou duas capitais (Maceió e Rio Branco) e ainda disputa outras nove no segundo turno (Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus e Palmas) — leia reportagem sobre o triunfo da direita na edição de VEJA que está nas bancas.

Ao considerar os três maiores colégios eleitorais de cada estado, o PL venceu ou disputará o segundo turno em 24 dos 78 municípios. O partido passou de 345 prefeituras conquistadas em 2020 para 510 em 2024, um aumento de 47,8%. E ao todo, recebeu 15,7 milhões de votos (11 milhões a mais do que na eleição municipal anterior).

Os números superaram as expectativas do próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Quatro dias antes da eleição, ele projetava que a legenda poderia disputar nove capitais e venceria em seis – o que já era considerado pelo cacique um bom resultado, já que o partido não venceu em nenhuma capital brasileira em 2020. Em São Paulo, estado mais populoso do país, o partido abriu mão da capital (onde apoia a reeleição de Ricardo Nunes), mas apostou em grandes cidades, como Guarulhos, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba.

O triunfo no número de votos é resultado de uma estratégia que, nas palavras de Costa Neto, “custa uma nota”. Com o maior fundo eleitoral disponível no país (886 milhões de reais), a legenda investiu pesado nas maiores cidades – e gastou todo o dinheiro que tinha no fundão. O plano fez com que a sigla não atingisse o número exorbitante de prefeituras que Valdemar previa no ano passado, mas conquistou lugares com mais eleitores. “Eu achava que ia eleger mil prefeituras, mas resolvemos não forçar a barra para se concentrar onde tem mais voto”, disse o cacique.

Onde o PL triunfou entre as maiores cidades de cada estado

Mato Grosso

Cuiabá – Abílio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT) disputam o segundo turno

Várzea Grande – Flávia Moretti (PL) eleito

Rondonópolis – Claudio Ferreira (PL) eleito

Goiás

Goiânia – Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União Brasil) disputam o segundo turno

Aparecida de Goiânia – Professor Alcides (PL) e Leandro Vilela (MDB) disputam o segundo turno

Anápolis – Marcio Correa (PL) e Antonio Gomide (PT) disputam o segundo turno

São Paulo

Guarulhos – Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade) disputam o segundo turno

Rio de Janeiro

São Gonçalo – Capitão Nelson (PL) eleito

Minas Gerais

Belo Horizonte – Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) disputam o segundo turno

Santa Catarina

Blumenau – Delegado Egídio (PL) eleito

Rio Grande do Sul

Caxias do Sul – Scalco (PL) e Adiló (PSDB) disputam o segundo turno

Canoas – Airton Souza (PL) e Jairo Jorge (PSD) disputam o segundo turno

Sergipe

Aracaju – Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) disputam o segundo turno

Itabaiana – Valmir de Francisquinho (PL) eleito

Alagoas

Maceió – João Henrique Caldas (PL) eleito

Pernambuco

Jaboatão dos Guararapes – Mano Medeiros (PL) eleito

Paraíba

João Pessoa – Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) disputam o segundo turno

Ceará

Fortaleza – André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputam o segundo turno

Rondônia

Ji-Paraná – Afonso Cândido (PL) eleito

Pará

Belém – Delegado Eder Mauro (PL) e Igor Normando (MDB) disputam o segundo turno

Santarém – JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB) disputam o segundo turno

Amazonas

Manaus – Capitão Alberto Neto (PL) e David Almeida (Avante) disputam o segundo turno

Tocantins

Palmas – Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos) disputam o segundo turno

Acre

Rio Branco – Tião Bocalom (PL) eleito