Como o faz-tudo de Nikolas virou o vereador mais votado de Belo Horizonte

Integrante do Direita Minas, grupo de Facebook que se tornou uma força política conservadora, Pablo Almeida (PL) foi o vereador mais votado da história de Belo Horizonte com 39.960 votos, ultrapassando o recorde da deputada Duda Salabert (PDT), que fez 37.613 votos em 2020 quando concorreu à Câmara Municipal. Antes de disputar o Legislativo da capital mineira, Almeida era chefe do gabinete do deputado federal Nikolas Ferreira – leia reportagem da edição de VEJA desta semana.

Junto com Nikolas e com Bruno Engler, candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte, Pablo Almeida quer transformar a cidade na “capital mais conservadora do país”. Para isso, o grupo trabalhou para eleger, no ano passado, 33 dos 45 conselheiros tutelares do município e, neste ano, conquistou uma robusta bancada na Câmara de Vereadores, com seis eleitos. Depois de Almeida, os mais votados foram Vile Santos (PL), ex-assessor de Bruno Engler, e Uner Augusto (PL) – suplente de Nikolas Ferreira na eleição passada que teve o mandato cassado porque o PRTB, sigla a qual era filiado, foi condenado por usar candidaturas laranjas para preencher a cota mínima de mulheres.

Apesar de passar muito longe da popularidade de Nikolas nas redes sociais, Pablo Almeida usa as ferramentas digitais para reverberar seu discurso. A campanha lhe rendeu um aumento significativo de seguidores no Instagram – eram cerca de 30 mil e agora já são mais de 58 mil. No entanto, o político de 31 anos diz que gastou muita sola de sapato para ser eleito. “As redes sociais nos capacitam a alcançar um público muito maior do que aquele que a gente consegue encontrar nas ruas”, analisa o vereador eleito. “Mas, o trabalho que é feito nas ruas também não pode ser descartado. A população precisa ver o candidato nas ruas”, completa.

Assim como Nikolas, Almeida tem uma formação intimamente ligada à pregação evangélica. Ele cita como uma de suas referências Abraham Kuyper, ex-primeiro-ministro da Holanda no século 19 e fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que tinha a Bíblia como base do conhecimento. Kuyper também é um dos criadores da Igreja Reformada Neerlandesa, que depois virou a Igreja Protestante da Holanda.