Como é o relógio de Lula que custa 84 mil reais

Em uma das imagens do evento do centenário do PCdoB, no último sábado, 26, no Rio de Janeiro, chamou a atenção o relógio que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava usando: da marca Piaget, o adereço está avaliado em 84 mil reais (17,5 mil dólares).

O item de luxo se chama Altiplano Watch, tem uma pulseira de couro e uma moldura dourada para a tela de 38 milímetros. O relógio tem ouro 18 quilates, além de um movimento mecânico de corda manual ultrafino, fabricado pela própria Piaget.

Piaget é uma empresa suíça que fabrica não só relógios, mas também jóias de luxo, fundada em 1874 por Georges Piaget, na cidade de La Côte-aux-Fées. Hoje, ela pertence ao grupo suíço Richemont

O polêmico relógio chegou a ser parcialmente encoberto em alguns posts de perfis petistas no Instagram.