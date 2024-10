Com parcerias em escolas, Tarcisio dá início a ‘maratona de leilões’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concluiu nesta terça-feira, 29, o leilão da parceria público-privada que vai construir dezessete novas escolas em quatorze idades da região oeste do estado. A medida faz parte de uma “maratona de leilões” prevista para iniciar logo após o término das eleições municipais, conforme VEJA adiantou no mês passado.

Segundo o governador, o investimento privado vai possibilitar “novas salas de aula, infraestrutura de qualidade e ambiente acolhedor e moderno para os nossos alunos”, defendeu Freitas. “Além de vida melhor para diretores e professores, que vão poder focar no que mais importa: ensino de qualidade”, acrescentou.

A pedido dos investidores, as datas dos leilões foram alteradas para depois do pleito municipal. A rodada segue na quarta-feira, 30, com a concessão das rodovias da Rota Sorocabana. As estradas serão concedidas por 30 anos, no roteiro que inclui doze rodovias estaduais, que dão acesso à região Sudoeste do Estado de São Paulo: SP-280, SP-075, SPI-091/270, SPI-087/270, SPI-060/270, SP-270, SP-079, SPA-053/280, SPA-103/079, SPA-104/079, SP-264, SPA-160/250.

O edital, publicado no último dia 12 de julho, prevê duplicações, faixas adicionais, novas passarelas, acostamentos e pontos de ônibus. Com todas as concessões de rodovias previstas no Programa de Parcerias e Investimentos, o governo pretende passar 1.800 quilômetros de estradas para empresas privadas.

Na sexta-feira, dia 1° de novembro, a rodada de privatizações segue com as loterias estaduais.Na próxima semana, há previsão de concessão de outro lote de escolas.

A terceirização das escolas marca a entrada da iniciativa privada em investimentos sociais em São Paulo. Até então, as parcerias do governo estadual com empresas era exclusiva para obras de infraestrutura, como saneamento, rodovias e ferrovias.

Investimento bilionário

Nesta terça-feira, o investimento anunciado para dezessete colégios é de 1 bilhão de reais. Ao todo, a previsão de investimentos é de 11 bilhões de reais atraídos nos quatro leilões que ocorrem nos próximos seis dias.