Com MDB, União e PSD, Lula fecha o primeiro escalão do governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira, 29, a conclusão da formação de seu futuro ministeriado. Ao todo, são 37 titulares.

Lula acomodou, além de aliados diretos, lideranças do MDB, PSD e União Brasil. O petista comemorou a composição ministerial “nunca vista antes” de mulheres e afirmou, ainda, que os nomes do “segundo escalão”, além dos representantes do governo nos estados, serão anunciados na próxima semana.

Entre a nova leva de escolhidos estão o governador do Amapá, Waldez Goés (PDT), que deverá migrar em breve para o União Brasil – ele foi nomeado na cota do partido e é indicação do senador Davi Alcolumbre (União-AP). Também do União, a deputada federal Daniela do Waguinho (RJ), a mais votada no estado, foi acomodada no Turismo. Daniela é esposa do prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União) – ele foi o único da Baixada Fluminense a fazer campanha aberta para Lula na reta final do segundo turno.

Parlamentares que também tiveram papel ativo na campanha petista à Presidência foram os senadores Carlos Fávaro (PSD-MT), Alexandre Silveira (PSD-MG) e Renan Filho (MDB-AL), que ficarão com Agricultura, Minas e Energia e Transporte, respectivamente.

Outros nomes já ventilados e que agora foram confirmados são os das deputadas federais eleitas Marina Silva (Rede-SP) e Sônia Guajajara (PSOL-SP) no Meio Ambiente e Povos Indígenas, respectivamente, e o de Simone Tebet (MDB) no Planejamento.