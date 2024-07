Com Lula e estrelas do PT: como será a convenção para lançar Boulos em SP

O PSOL e o PT marcaram para sábado, 20, a convenção para oficializar a candidatura da chapa encabeçada por Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo, com a ex-prefeita Marta Suplicy como vice. O evento, que tentará mostrar o tamanho do envolvimento do presidente, do PT e da esquerda na campanha de Boulos, será realizado no centro de convenções Expo Center Norte com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além de Lula, é esperada a presença de vários ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), que governou a cidade de 2013 a 2016. Além de Marta e Haddad, outra prefeita eleita pelo PT, Luiza Erundina (hoje no PSOL), que comandou a capital entre 1989 e 1992, também estará no evento.

A aliança entre PT e PSOL na capital também terá o apoio do PMB, PV, PDT, Rede e PCdoB. “Será um momento decisivo para que São Paulo derrote de uma vez por todas o bolsonarismo na cidade, representado pelo atual prefeito”, diz o anúncio do partido de Boulos.

A menos de três meses da eleição municipal, Lula intensificou sua agenda de viagens a cidades consideradas estratégicas para seu partido e aliados. São Paulo é uma das prioridades. O presidente já havia estado na capital no dia 29 de junho, ao lado do pré-candidato, para anunciar a extensão do metrô e a construção de um Instituto Federal de Educação.

Convenções partidárias

As convenções partidárias vão do dia 20 de julho a 5 de agosto, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As siglas têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça. Já a campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto.

O MDB, sigla do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, marcou sua convenção para o dia 3 de agosto, perto do prazo final. O vice deve ser o coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PSB, que tem a deputada Tabata Amaral como postulante, fará a conferência em 27 de julho. Ainda não há definição sobre vice. O evento do União Brasil está marcado para o dia 20. O deputado Kim Kataguiri se coloca como pré-candidato, mas o partido ainda debate o apoio a Nunes e flerta com o ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Já a convenção do PSDB, que tem José Luiz Datena como pré-candidato, está prevista para o dia 3 de agosto.