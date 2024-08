Com a esquerda dividida, Melo aparece à frente na disputa em Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo (MDB) aparece numericamente à frente na disputa pela prefeitura de Porto Alegre, segundo levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira, 28.

De acordo com a sondagem eleitoral, Melo tem 36% das intenções, seguido pela deputada Maria do Rosário (PT), que tem 31% — como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão tecnicamente empatados.

Logo depois, vem a ex-vereadora e ex-deputada Juliana Brizola (PDT), com 11%. Neta do ex-governador Leonel Brizola e militante no campo da esquerda, ela decidiu não apoiar Maria do Rosário e construiu uma chapa que tem União Brasil, PSDB e Cidadania. Na eleição de 2020, Juliana chegou em quarto lugar, com 6% dos votos válidos, no primeiro turno — no segundo, apoiou Manuela d´Ávila (PCdoB), que foi derrotada por Melo.

Maria do Rosário tem o apoio da maioria das legendas de esquerda: além de PT, estão na chapa o PCdoB, o PV, o PSB, a Rede e o PSOL. Já Sebastião Melo tem os apoios de MDB, PP, Republicanos, PL, PSD, Podemos, Solidariedade e PRD.

Outros candidatos

Logo depois, aparece o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), com 3%. Quatro candidatos não atingiram um ponto percentual — Cesar Pontes (PCO), Luciano do MLB (UP), Fabiana Sanguiné (PSTU) e Carlos Alan (PRTB).

Entre os entrevistados, 12% disseram estar indecisos, enquanto 7% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou não irá votar.

Chuvas

A tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano e que afetou profundamente Porto Alegre marcou definitivamente a eleição municipal deste ano. Boa parte do debate é sobre o desempenho da gestão municipal na prevenção e no enfrentamento da crise e sobre o esforço do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que apoia Maria do Rosário, para ajudar a capital gaúcha.

Pesquisa

A Quaest ouviu 852 eleitores de Porto Alegre entre os dias 24 e 26 de agosto. A pesquisa foi contratada pela RBS TV, afiliada da TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o nº RS-09561/2024.