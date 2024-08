Carlos faz aceno a Marina Helena, mas admite até apoio a Marçal

Em meio à troca de farpas envolvendo Jair Bolsonaro e Pablo Marçal (PRTB) nas redes, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que vai processar o coach-empresário por declarações feitas contra ele — e, ao mesmo tempo, não descartou apoiar Marçal no segundo turno sob uma condição específica. O filho Zero Dois ainda sinalizou um apoio inesperado à candidatura de Marina Helena (Novo) à Prefeitura de São Paulo.

O PL do clã Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto fechou apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB), mas parte considerável do eleitorado bolsonarista tem se inclinado para Marçal. O aceno a Marina, portanto, pegou de surpresa e confundiu aliados do ex-presidente. Resultados do Datafolha que mostram queda de Nunes também são tidos como fatores que motivaram o arroubo.

“Diante de entendível resistência ao tal do Nunes, mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder e financeiro liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado de direita, por mim se colocando propositalmente COM APOIO DE DETERMINADOS para tentar anular a direita construída a duras penas no país, além de todas suas artimanhas cometidas diariamente, eu sinceramente, consideraria a Marina Helena do Partido NOVO como uma possibilidade de voto, visto que todos têm seus problemas, mas esta se mostra de bom preparo e mais afinidades CLARAS com a direita”, publicou Carlos em suas redes na noite de quinta-feira, 22.

“É uma opinião. Cada um faz o que quer, além de impedir o avanço da extrema-esquerda na pessoa do Boulos, SOLDADO DO LULA”, concluiu o vereador.

Marina Helena vem ganhando espaço entre o bolsonarismo e a direita que não quer nem Marçal e nem Nunes na prefeitura porque ela encampa bandeiras caras à essa fatia do eleitorado. Um desses exemplos é a defesa que a candidata tem feito do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) devido ao que a economista classifica como “autoritarismo” do magistrado no país.

Continua após a publicidade

Processo

Nesta sexta-feira, 23, Carlos Bolsonaro começou o dia dizendo que acionará a Justiça contra Pablo Marçal por crimes contra a honra, injúria e difamação, bem como, diz, para provar as “inverdades ditas em recentes oportunidades”. Na quinta, Marçal foi questionado sobre o post “pró-Marina” de Carlos e chamou o vereador de “retardado”. O zero dois, no entanto, disse que apoiará quem quer que seja — incluindo Marçal — num eventual segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL).

“Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas adiante prejudicando a todos, como temos visto há anos. Por fim, independente de quem vá ao segundo turno o apoiarei desde que seja contra Boulos, soldado do Lula (PT)”, publicou o vereador.

Ou seja, em tese, deixou brecha para apoiar até o hoje desafeto Pablo Marçal, desde que seja contra Boulos.