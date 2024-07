Candidato de Greca e Ratinho lidera em disputa embolada em Curitiba

O vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lidera a corrida pela prefeitura de Curitiba com 24,1% das intenções de voto, segundo levantamento feito entre os dias 29 de junho e 3 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado neste sábado, 6.

Ele é seguido por um pelotão de candidatos: o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), com 14,9%; o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), com 13,6%; e os ex-governadores Roberto Requião (Mobiliza), com 12,4%; e Beto Richa (PSDB), com 10,1% — dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, todos os quatro estão empatados tecnicamente.

Depois, vêm a deputada estadual Maria Victoria (PP), com 4,4%; a jornalista Cristina Graeml (PMB), com 2,0% e o ex-deputado federal Luizão Goulart (Solidariedade), com 1,8%. Outros candidatos não somaram um ponto percentual.

Entre os entrevistados, 8,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,8% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 800 eleitores em Curitiba.

Apoios

Eduardo Pimentel tem dois apoios importantes na disputa: o prefeito Rafael Greca e o governador Ratinho Junior, ambos de seu partido, o PSD, e com altas aprovações da população em Curitiba: o prefeito tem a sua gestão aprovada por 74,4%, enquanto o governador chega a 72,6%. Além de vice-prefeito, Eduardo Pimentel foi secretário estadual de Cidades na gestão de Ratinho Junior.

Já Luciano Ducci é apoiado pela direção nacional do PT, que forçou uma intervenção em Curitiba para impedir a escolha de candidato próprio pela militância local – com isso, é quase certo que ele terá os apoios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB. É provável também que o vice de Ducci seja o deputado estadual Goura Nataraj (PDT), que foi o segundo colocado na eleição municipal de 2020.

Ney Leprevost deverá ser apoiado pelo senador e ex-juiz Sergio Moro, que tem domicílio eleitoral na cidade e também é do União Brasil.