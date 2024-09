Candidata a vereadora, Léo Áquilla sofre atentado a tiros em São Paulo

Aliada do prefeito Ricardo Nunes, a candidata a vereadora de São Paulo Léo Áquilla diz ter sido atacada a tiros na noite de quinta-feira, 26, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do Parque Novo Mundo, na Zona Norte da capital paulista. A Polícia Civil investiga o caso como “tentativa de homicídio”.

Leonora Mendes de Lima, que adotou o nome Léo Áquilla, é uma mulher trans de 54 anos, foi recentemente coordenadora de Política LGBTI+ na gestão do prefeito Ricardo Nunes, e concorre à Câmara de São Paulo pelo MDB, mesmo partido do prefeito. Segundo relato, ela estava indo a Guarulhos, com um assessor, verificar as condições de trabalho das mulheres transexuais, após denúncias de que elas estavam em situação insalubre.

Ela afirmou que um homem estava parado no acostamento da estrada e simulou uma colisão contra o carro dela. A candidata teria parado para prestar socorro e desceu do carro. No acostamento, o motociclista teria acelerado na contramão, em direção a Léo e disparou contra ela. A candidata e o assessor não ficaram feridos.

“Após a vítima descer do carro, o suspeito retornou e efetuou disparos em sua direção, fugindo em seguida”, disse a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em nota. “A perícia foi acionada e o caso registrado como tentativa de homicídio. A autoridade policial realiza diligências visando à identificação do autor, bem como o devido esclarecimento do caso”, acrescentou o órgão do governo estadual.

Na madrugada desta sexta-feira, ela fez um comunicado nas redes sociais para apoiadores, amigos e familiares, que relata ter sido vítima de tentativa de homicídio na noite de quinta-feira.

“Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida. Estamos tomando todas as medidas cabíveis”, escreveu a equipe da candidata na publicação no Instagram. A delegacia do 73º Distrito Policial, em Jaçanã, na Zona Norte da cidade de São Paulo, é a responsável pela investigação.