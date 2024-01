Câmeras em uniformes da PM: a alfinetada de Cappelli em Tarcísio

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, informou que o governo federal vai lançar diretrizes para o uso de câmeras corporais pelas polícias. O anúncio ocorre após declarações polêmicas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre o assunto.

Segundo Cappelli, que é o número 2 do ministério e candidato a suceder Flávio Dino, as normas devem ser detalhadas no próximo mês. “Vamos publicar em fevereiro as Diretrizes Nacionais para Utilização de Câmeras Corporais pelas polícias. Processo com consulta pública e construído com a participação das polícias de todos os estados, sem exceção. Ideologizar o debate sobre segurança pública não faz bem ao Brasil”, escreveu em uma publicação no X (antigo Twitter).

Em entrevista à TV Globo nesta terça-feira, 2, Tarcísio afirmou que o uso de câmeras nas fardas não tem efetividade e indicou que não vai investir na compra do equipamento. A declaração foi alvo de críticas de entidades ligadas à segurança pública, que alegam que o governador desconsidera dados de pesquisas científicas que atestam que o uso de câmeras corporais contribuíram diretamente para a redução dos índices de violência no estado.

A nota é assinada pela Conectas Direitos Humanos, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, Instituto Igarapé, JUSTA, e Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV). As entidades são autoras de diversos estudos que apontam, com dados, para uma conclusão comum: a adoção das câmeras nos uniformes dos policiais tem relação direta com redução superior a 51% do número de mortes ocorridas em operações policiais nos batalhões que adotaram o programa.

Durante a campanha, Tarcísio prometeu retirar as câmeras corporais caso fosse eleito. A justificativa era a de que o equipamento atrapalharia o trabalho dos agentes. Em outubro de 2022, pouco antes da eleição, bastante criticado, ele voltou atrás e disse que iria reavaliar a política e conversar com especialistas antes de tomar uma decisão.

Em janeiro de 2023, logo depois de tomar posse, o governador declarou que iria manter o uso do equipamento. “Não vamos alterar nada. Para quem está esperando que a gente mexa nesse programa agora, não vamos mexer”, disse.

