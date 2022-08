Bom momento da terceira via implode sonho de vitória de Lula no 1º turno

O sonho de parte da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de liquidar a eleição presidencial ainda no primeiro turno é cada vez mais isso mesmo: um sonho. O crescimento dos candidatos do centro político e a boa performance de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) no primeiro debate presidencial mostram que a disputa deve mesmo ser decidida na segunda votação.

Segundo a pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 29, o ex-presidente oscilou negativamente dois pontos percentuais (de 45% para 43%) após o início do horário eleitoral no rádio e TV e da série de entrevistas dos principais candidatos ao Jornal Nacional.

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve os 36%, enquanto Ciro oscilou de 6% para 9%, e Tebet de 3% para 4%. Como resultado, o percentual de todos os adversários do petista chega 51%, o que aponta para um segundo turno. Para vencer no primeiro turno, Lula teria que ter mais que a soma de votos de todos os seus concorrentes.

Além disso, o primeiro debate presidencial, realizado no domingo, 28, por um pool liderado pela Band, mostrou que as candidaturas de centro têm espaço para crescer. Segundo pesquisa qualitativa feita pelo Datafolha logo após o debate, os melhores foram Tebet (para 43%) e Ciro (23%). A pesquisa BTG/FSB ainda não mensurou o impacto do debate.