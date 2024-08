Bom desempenho de Tabata dá vitória à deputada no debate de VEJA

O bom desempenho da deputada federal Tabata Amaral (PSB) no debate promovido por VEJA nesta segunda-feira, 19, colocou a parlamentar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com quase catorze mil menções. Os candidatos líderes nas intenções de voto — Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) — se ausentaram do debate por causa do adversário Pablo Marçal (PRTB), gesto que, ironicamente, deu munição ao empresário e coach.

A deputada do PSB apresentou propostas sobre a regulamentação das redes sociais (defendendo a criação de normativas no Congresso), para aumentar a arborização da cidade para prevenir novas enchentes, para reduzir a quantidade de obras feitas em regime de urgência — portanto, sem licitação — e questionou Marçal sobre as principais polêmicas da sua trajetória (como a expedição fracassada ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira paulista, e a morte de um dos seus funcionários em uma “corrida surpresa”).

“Muito melhor que todos os bolsonaristas e melhor que 97% da nossa esquerda” disse um internauta sobre os temas abordados pela deputada nesta segunda.

Tábata errou ao votar na reforma previdenciária.

O fato de a deputada ter ido ao debate diante da ausência das três lideranças nas pesquisas também recebeu o apoio dos usuários do X. “Vi muitas críticas à Tabata por ter ido a um debate, e isso eu acho ridículo. Qualquer um que conhece o mínimo de política sabe que os favoritos podem abrir mão de debate, mas quem está em 4º ou 5º, nunca”, escreveu um usuário do X.

No final do debate desta segunda, a deputada teve uma “troca de farpas” com a candidata do Novo, Marina Helena, a quem acusou de ter um “descolamento da realidade”. A ex-integrante do Ministério da Fazenda de Paulo Guedes, por sua vez, acusou Tabata de mentir sobre sua trajetória pessoal. Um usuário do X disse que nesse embate Tabata “foi na ferida” da adversária.

Último levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas mostra Tabata com 6,4% das intenções de voto, tecnicamente empatada com Marçal.