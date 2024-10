Bolsonaro x Caiado: a briga do segundo turno nas maiores cidades de Goiás

No segundo turno das eleições deste ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de Goiás Ronaldo Caiado travam uma briga particular nas duas maiores cidades do estado. Além das prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiás, a disputa também mede forças pelo eleitorado conservador de olho em 2026. Caiado se coloca como candidato a contragosto de Bolsonaro, que segundo aliados, ainda sonha em reverter a inelegibilidade decretada pela Justiça Eleitoral.

Na capital Goiânia, a péssima avaliação sobre a gestão de Rogério Cruz (Solidariedade) abriu espaço para Ronaldo Caiado usar sua influência e “inventar” um candidato. Ele é o principal fiador da candidatura de Sandro Mabel, empresário que estava afastado da política partidária. Mas, por insistência de Caiado, se filiou ao União Brasil e chegou ao segundo turno das eleições com 27% dos votos válidos. Desde 1980, um governador não consegue emplacar seu candidato em Goiânia. Para aliados, vencer este tabu é uma demonstração de força importante para o projeto eleitoral de Caiado, que não esconde o desejo de concorrer ao Planalto.

O candidato bolsonarista tem como principal aliado o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Em pesquisa Quaest divulgada na véspera da eleição, Fred Rodrigues (PL) aparecia em terceiro lugar – atrás de Mabel e da petista Adriana Accorsi. Nas urnas, o candidato bolsonarista surpreendeu e passou para o segundo turno na liderança, com 31% dos votos. Jair Bolsonaro participou pessoalmente da campanha e, a três semanas do primeiro turno, no palanque de Rodrigues chamou Caiado de “governador covarde” por conta da atuação durante a pandemia. O governador goiano foi na contramão do então presidente e defendeu protocolos como o distanciamento social para conter a disseminação do vírus.

Em Aparecida de Goiás, a disputa é entre Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL). Vilela é primo de Diego Vilela, vice-governador de Caiado, que por sua vez é filho de Maguito Vilela, ex-prefeito com uma gestão marcante em Aparecida. Professor Alcides tem o apoio de Jair e de Michelle Bolsonaro.

Primeiro turno em Goiânia

O prefeito Rogério Cruz fez apenas 3,14% dos votos e ficou em sexto lugar no primeiro turno de Goiânia. O senador Vanderlan Cardoso (PSD) também decepcionou e ficou em quinto, com 6,57%,

Fred Rodrigues (PL) – 31,14%

Sandro Mabel (União Brasil) – 27,66%

Adriana Accorsi (PT) – 24,44%

Matheus Ribeiro (PSDB) – 6,81%

Vanderlan Cardoso (PSD) – 6,57%

Rogério Cruz (Solidariedade) – 3,14%

Professor Pantaleão (UP) – 0,24%