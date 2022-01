Bolsonaro tem alta de hospital em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou em uma rede social nesta quarta-feira, 5, que recebeu alta após dois dias internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele foi hospitalizado na madrugada de segunda-feira, 3, para tratar de uma obstrução intestinal.

Na tarde de terça-feira, ele já havia retirado a sonda nasogástrica que vinha usando para se alimentar, depois de reagir bem à dieta líquida durante o dia. Também na terça foi descartada a necessidade de o presidente passar por uma nova cirurgia.

– Alta agora.

– Obrigado a todos.

– Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022

O presidente foi trazido a São Paulo após ter passado mal após o almoço de domingo durante as suas férias em São Francisco do Sul (SC), onde passou o Réveillon com a primeira-dama Michelle e a filha Laura.

O quadro de obstrução intestinal foi uma provável consequência da facada que levou em Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral de 2018 — ele passou por seis cirurgias após o episódio.

A previsão é que Bolsonaro e o médico que comandou o tratamento dele, Antonio Luiz Macedo, concedam uma entrevista coletiva no hospital ainda na manhã desta quarta-feira.