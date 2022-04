Bolsonaro, Simone Tebet e a mais nova preocupação do MDB

Com uma possibilidade concreta de as negociações com União Brasil e PSDB para uma candidatura conjunta à Presidência cada vez mais remota, as lideranças do MDB começam a se preocupar com a possibilidade de que parte relevante do partido caia no colo de Jair Bolsonaro na disputa de outubro.

Estimativas de uma graduada liderança emedebista apontam que 70% dos membros da Executiva Nacional do partido apoiam hoje o presidente da República. Por isso, para a cúpula do partido, a avaliação é que a candidatura de Simone Tebet à Presidência tem papel estratégico para segurar esses filiados de um envolvimento mais explícito na campanha de Bolsonaro.

Simone tenta se colocar como cabeça de chapa em uma coligação que, agora, deve contar apenas com PSDB e Cidadania. O pré-candidato tucano, João Doria, que já admitiu que pode concorrer como vice, mas quer também a cabeça de chapa, enfrenta oposição dentro de sua própria legenda e tem a viabilidade de seu nome questionada pelos emedebistas.

Há, ainda, uma ala de caciques do MDB, como o senador Renan Calheiros (AL) e o ex-senador Eunicio de Oliveira (CE) que são mais simpáticos a uma aproximação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

