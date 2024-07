Bolsonaro ironiza erro da PF com joias: ‘Aguardemos outras correções’

Giro VEJA - segunda, 8 de julho

Gasolina tem alta e PF fecha cerco a Bolsonaro no caso das joias

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 8, aumento de 7,11% no preço da gasolina e de 9,06% no gás de cozinha. A estimativa é que a alta para o consumidor final seja de R$ 0,15 por litro nas bombas e que o botijão tenha incremento de R$ 3,10, passando a custar R$ 34,70. Os detalhes sobre a decisão da estatal e as descobertas em relatório da Polícia Federal sobre as joias recebidas por Jair Bolsonaro são os destaques do Giro VEJA.