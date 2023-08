Bolsonaro interpela Lula no STF após críticas à liberação de armas

Crítico contumaz do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro acionou a Corte nesta terça-feira, 1º, para interpelar judicialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apresentada pela advogada Luciana Lauria Lopes, contratada por Bolsonaro, a petição ao STF mira declarações críticas do petista ao capitão, dadas no programa Conversa com o Presidente, conduzido pelo jornalista Marcos Uchoa e publicado nos canais oficiais do governo.

No último dia 25, o presidente declarou no programa que o governo Bolsonaro havia flexibilizado o acesso a armas de fogo para “agradar o crime organizado” e tentou “preparar um golpe”. Lula também disse que o antecessor acabou com o Ministério da Cultura porque “queria um criar o Ministério das Armas. O Ministério da Violência, o Ministério das Fake News, o Ministério da Mentira”.

No pedido ao STF, a advogada de Bolsonaro aponta a possibilidade de crimes de calúnia, injúria e difamação nas afirmações e pede que seja aberta a Lula a possibilidade de “se retratar ou esclarecer circunstâncias e fatos, talvez, imprecisos ou equivocados, visando explicar a real intenção e o pretendido objetivo com as aludidas declarações”.

A petição elenca quatro questionamentos ao presidente, que incluem se ele ratifica suas declarações, o que quis dizer ao dizer a respeito de Bolsonaro “agradar o crime organizado”, “preparar um golpe” e criar os tais ministérios “das armas”, “da violência”, “das fake news” e “da mentira”. O caso foi distribuído ao ministro André Mendonça, indicado ao STF por Jair Bolsonaro.

