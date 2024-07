Benedita da Silva é apoiada por Lula e ministros após ser alvo de Zambelli

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) recebeu uma onda de solidariedade nesta quarta-feira, 3, após ter sido chamada de “Chica da Silva” pela colega de Casa, Carla Zambelli (PL-SP). Ministros e colegas do PT manifestaram repúdio, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma homenagem à deputada nas suas redes sociais.

Na terça, 2, aconteceu a Reunião de Mulheres Parlamentares do P20 (fórum legislativo do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo), em Maceió. Zambelli abriu uma live nas suas redes sociais, reclamando que não teria tempo de fala e insinuando que a situação teria sido “montada” por Benedita, que é coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara.

“Não vou falar porque, provavelmente… não sei. Por que não vou falar? Já foi montado pela secretária da mulher, que é a Chica da Silva”, disse Zambelli, se referindo à colega.

Quem foi Chica da Silva?

Chica da Silva é o nome pelo qual ficou conhecida Francisca da Silva de Oliveira, uma escrava alforriada que viveu no Brasil no século XVIII. Ela foi libertada mais de cem anos antes da abolição da escravatura e se casou com um homem branco com boas condições financeiras, passando a circular em ambientes que eram inacessíveis a pessoas negras. Ela inspirou livros, novelas e músicas e é tida como um símbolo de resistência antirrascista.

Solidariedade de Lula e outros

A ex-governadora do Rio de Janeiro disse que está tomando “as medidas necessárias contra Zambelli”. “Estou nessa vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida”, disse Benedita nas redes sociais. Lula publicou uma foto em homenagem à deputada. “Minha amiga e companheira de muitas décadas. Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro.”

Minha amiga e companheira de muitas décadas, @dasilvabenedita. Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/Mg7oNflJBT — Lula (@LulaOficial) July 3, 2024

Além do presidente, a primeira-dama Janja da Silva, alguns parlamentares e os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Cida Gonçalves (Mulheres) também prestaram solidariedade à deputada Benedita. Nesta quarta é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial.