Belo Horizonte: Fuad mantém vantagem de sete pontos sobre Bruno Engler

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), oscilou dois pontos para baixo na disputa pela reeleição, mas segue na liderança com 46% das intenções de voto contra 39% do deputado estadual Bruno Engler (PL), que também perdeu dois pontos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24. Outros 10% dizem que vão votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 5% não souberam responder.

Na rodada anterior, divulgada há duas semanas pelo instituto, Fuad tinha 48%, enquanto Engler marcava 41%. Os brancos e nulos eram 8%, e 4% não souberam responder. No levantamento por votos válidos, quando são excluídos os brancos e nulos, o prefeito tem 54%, contra 46% do adversário.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são previamente apresentados aos entrevistados, o candidato do PSD manteve os 35%. Já o deputado teve 29% (eram 31% na anterior). Outros 4% dizem que vão votar no número de Engler, 4% no de Fuad, e 1% responderam que vão escolher “o atual”, em referência ao prefeito.

Do total de entrevistados, 84% afirmam que estão decididos sobre seu voto, enquanto 15% dizem que ainda podem mudar. Entre os eleitores de Fuad, 87% dizem estar decididos. No caso de Engler, essa fatia é de 85%. No grupo que votou no apresentador Mauro Tramonte (Republicanos), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, 45% agora declaram voto no prefeito, e 34% escolhem o bolsonarista.

O Datafolha ouviu 910 eleitores da capital mineira nos dias 22 e 23 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG- 04815/2024.