Belo Horizonte: Engler cresce e fica no limite de empate técnico com Fuad

O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) continua na liderança absoluta no segundo turno da disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, mas vê sua margem diminuir a quatro dias da votação, marcada para este domingo, 27. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, aponta o candidato do PSD com 46% das intenções de votos enquanto o deputado estadual Bruno Engler (PL), aparece com 40%.

Com isso, os candidatos aparecem pela primeira vez em um hipotético cenário de empate técnico, uma vez que eles se encontrariam no cenário de limite da margem erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os eleitores consultados, 9% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo e 5% disseram estar indecisos. O instituto ouviu 1.002 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 20 e 22 de outubro.

A aproximação entre os dois candidatos ocorre por causa da oscilação positiva de Bruno Engler na última semana. Na comparação com a pesquisa divulgada pelo mesmo instituto na quarta-feira passada, 16, o deputado foi de 37% para os atuais 40%. No mesmo período, Fuad Noman permaneceu com os mesmos 46%. Na pesquisa do dia 16, os eleitores que afirmaram não saber ou que votariam em branco ou nulo eram 12%, e os indecisos eram 5%.