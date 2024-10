Bastidores do debate entre Nunes e Boulos têm clima de ‘já ganhou’

O primero debate do segundo turno da disputa pela prefeitura de São Paulo, no qual Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) se enfrentaram no palco da TV Bandeirantes na noite desta segunda-feira, 14, teve, atrás das câmeras, um forte clima de “já ganhou” da parte dos aliados do prefeito. As pesquisas têm mostrado vantagem do emedebista sobre o deputado — a mais recente, da Real Time Big Data, crava um cenário de 53% a 42%.

Nunes teve em sua plateia três importantes nomes da base aliada. Além do presidente do seu partido, o deputado federal Baleia Rossi, também estavam o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o vereador Milton Leite, que presidiu a Câmara paulistana quatro vezes seguidas e passou 27 anos na Casa, berço político de Nunes. Também se fizeram presentes vereadores recém eleitos da coligação, que acabam sendo fortes cabos eleitorais na disputa municipal.

Do lado de Boulos, a carteira de aliados era mais enxuta. Sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy, acompanhou da plateia o debate, e foi levada aos holofotes através da menção que Nunes fez de obras da gestão dela no começo dos anos 2000. O deputado usou o momento para falar do apoio de Jair Bolsonaro ao adversário, lembrando que esse foi o argumento dado por Marta para deixar a Secretaria de Relações Internacionais e voltar ao PT. A plateia não deixou barato e, do lado de Nunes, saíram gritos de “traidora” direcionados à ex-prefeita.

Boulos mimetizou uma estratégia inaugurada por Pablo Marçal (PRTB) e repetida por outros candidatos na disputa do primeiro turno: fazer uma mesma pergunta insistentemente ao adversário e convocar o espectador para ir às redes sociais conferir um vídeo ou um documento. Foi assim que o deputado fez ao desafiar Nunes a abrir o seu sigilo bancário e quando o questionou sobre a declaração do seu vice, coronel Mello Araújo, de que o morador da periferia e o do Jardins devem ser tratados de forma diferente pela polícia.

‘Abraço’ constrangido

O debate todo teve uma intensa troca de farpas e acusações mútuas — o que já era esperado. O inusitado do evento ficou por conta de um “abraço” constrangido entre os adversários. Nunes respondia a uma acusação de ter pessoas ligadas ao PCC no seu governo quando, ao ver Boulos se aproximando, perguntou se ele estava bem. “Estou bem, e você?”, respondeu o deputado, que foi rebatido com um “você não vai me intimidar” do prefeito.

O modelo do debate desta segunda permitia que os candidatos saíssem do púlpito e, em alguns blocos, usassem o tempo livremente. Nas redes sociais, usuários compararam o “abraço” a um momento parecido no último debate entre Lula e Bolsonaro, em que o petista pediu que o ex-presidente “não encostasse nele”.