O que diz a primeira pesquisa eleitoral em São Paulo após o apagão

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 53% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo, enquanto o deputado Guilherme Boulos (PSOL) tem 42%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14. Esse é o primeiro levantamento do instituto no segundo turno. Os votos brancos e nulos são 3%, e outros 5% não sabem ou não responderam.

No levantamento por votos válidos, que exclui os brancos e nulos, o prefeito tem 58%, contra 42% do psolista. O instituto ouviu 1.500 pessoas entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Como a pesquisa foi feita na sexta-feira e no sábado, ela captou parte dos prováveis reflexos do apagão no humor do eleitor. O blecaute no fornecimento de energia ocorreu entre sexta-feira, quando os primeiros vendavais atingiram a capital paulista, e sábado, quando já havia mais de dois milhões de endereços sem energia.

No final de semana, o foco da campanha eleitoral foi exatamente o apagão. Boulos usou o episódio contra o adversário, fazendo acusações e críticas ao prefeito por conta da gestão da crise. Em vídeo gravado na Favela do Mangue, na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, o parlamentar mostra a destruição causada pelos fortes vendavais e afirma que os danos à rede elétrica foram agravados pela falta de poda de árvores pela prefeitura.

Nunes, por sua vez, atribuiu o atraso na retomada da energia à concessionária Enel e ao governo Lula, que apoia a candidatura do psolista.“É concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Eu estive no Tribunal de Contas da União, apresentei nossas queixas, e mais uma vez deixam a cidade nessa situação”, declarou.

Votos de Marçal

A pesquisa mostra que 69% dos votos do coach Pablo Marçal (PRTB) migram para Nunes, e 6% para Boulos. Outros 25% não sabem ou não responderam. Entre os eleitores de Tabata Amaral (PSB), 27% escolhem o prefeito, e 62% optam pelo candidato do PSOL. Os que não sabem ou não responderam são 11%.

A maioria dos eleitores de José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) também migram para o emedebista — os candidatos, porém, tiveram menos de 2% dos votos no primeiro turno da eleição.

