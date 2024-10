Bastidores do debate entre Nunes e Boulos têm clima de ‘já ganhou’

O primero debate do segundo turno da disputa pela prefeitura de São Paulo, no qual Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) se enfrentaram no palco da TV Bandeirantes, na noite desta segunda-feira, 14, teve, atrás das câmeras, um forte clima de “já ganhou” da parte dos aliados do prefeito. As pesquisas têm mostrado vantagem do emedebista sobre o deputado: a mais recente, da Real Time Big Data, crava um cenário de 53% a 42%.

Nunes teve em sua plateia três importantes nomes da base aliada. Além do presidente do seu partido, o deputado federal Baleia Rossi, também estavam o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o vereador Milton Leite, que presidiu a Câmara paulistana quatro vezes seguidas e passou 27 anos na Casa, berço político de Nunes. Também se fizeram presentes vereadores recém-eleitos da coligação, que acabam sendo fortes cabos eleitorais na disputa municipal.

Do lado de Boulos, a carteira de aliados era mais enxuta. Sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy, acompanhou da plateia o debate e foi levada aos holofotes através da menção que Nunes fez de obras da gestão dela no começo dos anos 2000. O deputado usou o momento para falar do apoio de Jair Bolsonaro ao adversário, lembrando que esse foi o argumento dado por Marta para deixar a Secretaria de Relações Internacionais e voltar ao PT. A plateia não deixou barato e, do lado de Nunes, saíram gritos de “traidora” direcionados à ex-prefeita.

Boulos mimetizou uma estratégia inaugurada por Pablo Marçal (PRTB) e repetida por outros candidatos na disputa do primeiro turno: fazer uma mesma pergunta insistentemente ao adversário e convocar o espectador para ir às redes sociais conferir um vídeo ou um documento. Foi assim que o deputado fez ao desafiar Nunes a abrir o seu sigilo bancário e quando o questionou sobre a declaração do seu vice, coronel Mello Araújo, de que o morador da periferia e o do Jardins devem ser tratados de forma diferente pela polícia.

Continua após a publicidade

“Abraço” constrangido

O debate todo teve uma intensa troca de farpas e acusações mútuas — o que já era esperado. O inusitado do evento ficou por conta de um “abraço” constrangido entre os adversários. Nunes respondia a uma acusação de ter pessoas ligadas ao PCC no seu governo quando, ao ver Boulos se aproximando, perguntou se ele estava bem. “Estou bem, e você?”, respondeu o deputado, que foi rebatido com um “você não vai me intimidar” do prefeito.

O modelo do debate desta segunda permitia aos candidatos que saíssem do púlpito e, em alguns blocos, usassem o tempo livremente. Nas redes sociais, usuários compararam o “abraço” a um momento parecido no último debate entre Lula e Bolsonaro, em que o petista pediu que o ex-presidente “não encostasse nele”.