Após ser expulso do PL, deputado faz chuva de elogios ao governo Lula

Expulso do PL de Jair Bolsonaro, o deputado federal Yury do Paredão (CE) fez uma chuva de elogios ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, anunciou a expulsão na semana passada, sob o argumento de que o parlamentar “não comunga dos ideais” da legenda. Yury havia aparecido em fotos ao lado de ministros fazendo o sinal do L com as mãos, em referência ao petista.

Só nos últimos dois dias, o parlamentar publicou quatro mensagens de apoio a medidas do governo. “Uma medida que o governo Lula acerta é a regulamentação dos jogos de apostas, que trará tributação e receitas importantes para financiar políticas públicas e termos mais desenvolvimento”, escreveu. O deputado também disse estar “otimista e feliz” com o programa Desenrola Brasil, que possibilita a renegociação de dívidas de cidadãos.

Em outras publicações, ele parabenizou o ministro da Educação, Camilo Santana, pela instalação de um Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, no Ceará, e comemorou anúncio do ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre o aumento de recursos no Fundo Nacional de Segurança Pública. “Ótima notícia! O ministro Flávio Dino anunciou que o governo irá dobrar os recursos obrigatórios no Fundo Nacional de Segurança Pública em 2024. A destinação da verba para equipamentos e ações como a Patrulha Maria da Penha será essencial para fortalecer nossa luta por um país mais seguro e justo para todas as mulheres”, afirmou.

