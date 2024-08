Apoio a Lula cai na maior cidade do Nordeste em momento-chave da eleição

A aprovação ao terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em queda em Fortaleza, maior cidade do Nordeste, em um momento-chave da disputa eleitoral, segundo levantamento feito entre os dias 16 e 19 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, 49,5% aprovam o trabalho de Lula, enquanto 47% o desaprovam (outros 3,5% não souberam avaliar ou não opinaram). Em janeiro deste ano, a aprovação era de 59,5%, e a desaprovação, de 37,4%, segundo o mesmo instituto.

A queda na popularidade de Lula preocupa o PT porque ele é o maior cabo eleitoral do candidato do partido, o deputado estadual Evandro Leitão, para a prefeitura, uma das prioridades do petismo na disputa deste ano. Tanto que a convenção que referendou o nome de Leitão foi a única envolvendo a candidatura de um petista em capitais com a presença do presidente, no dia 3 de agosto.

Segundo o mesmo levantamento do Paraná Pesquisas, Evandro Leitão tem 10% das intenções de voto e aparece numericamente em quarto lugar, atrás do ex-deputado Capitão Wagner, do União Brasil (31,3%), do prefeito José Sarto, do PDT (20,1%), e do deputado federal André Fernandes, do PL (16,4%) — leia aqui a matéria completa sobre a disputa pela prefeitura de Fortaleza.

Outros apoios

A posição de Leitão na largada da campanha é preocupante porque ele tem também o apoio de outros grandes caciques do estado, como o ministro da Educação, senador licenciado e ex-governador Camilo Santana, e o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O eleitorado de Fortaleza também está dividido em relação à avaliação do governador: 48,8% aprovam a gestão de Elmano de Freitas, enquanto 46,3% a desaprovam e 5% não souberam ou não quiseram opinar.

Pesquisa

O levantamento do paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores em Fortaleza e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº CE-08667/2024. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.