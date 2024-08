Fortaleza: Capitão Wagner continua líder, mas cai a distância para rivais

O ex-deputado Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), continua líder na corrida pela prefeitura de Fortaleza, maior cidade do Nordeste, mas a sua vantagem para os adversários caiu, segundo levantamento feito entre os dias 16 e 19 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, ele tem 31,3% das intenções de voto contra 20,1% do atual prefeito, José Sarto (PDT), que aparece com 20,1%, e 16,4% do deputado federal André Fernandes (PL) – como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Sarto e Fernandes estão empatados tecnicamente.

Na sequência, aparece o deputado estadual Evandro Leitão (PT) — candidato apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT) –, que tem 10,0%, e o senador Eduardo Girão (Novo), com 4,8%.

Outros quatro candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 10,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,9% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Recuo

Embora esteja liderando a corrida pela prefeitura de Fortaleza desde a pré-campanha, Capitão Wagner viu a sua vantagem para os adversários cair nos últimos meses.

Continua após a publicidade

Em janeiro, por exemplo, ele tinha 38,5% contra 21,8% de Sarto – ou seja, a diferença era de quase dezessete pontos para o rival, enquanto hoje ela é de pouco mais de onze pontos.

Os candidatos que mais cresceram desde o início do ano foram André Fernandes (que passou de 9,1% das intenções de voto para 16,4%) e Evandro Leitão (que foi de 6,5% para 10,0%).

Rejeição

O pedetista José Sarto é o candidato que tem a maior rejeição do eleitorado, segundo o Paraná Pesquisas: 33,9% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum no atual prefeito. Na sequência, os mais rejeitados são Capitão Wagner (23,9%), Evandro Leitão (19,6%), André Fernandes (17,6%) e Eduardo Girão (13,0%).

Pesquisa

A pesquisa ouviu 800 eleitores na cidade de Fortaleza e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº CE-08667/2024.