Apagão: ministro cancela agenda com Lula no Paraguai e volta ao Brasil

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, interrompeu a agenda que tinha junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Paraguai e anunciou a volta ao Brasil em razão do apagão que atingiu quinze estados e o Distrito Federal na manhã desta terça-feira, 15.

A visita tinha por objetivo acompanhar a posse do novo presidente, Santiago Peña, e um dos pontos mais importantes da agenda era a discussão sobre a Itaipu Binacional, a principal parceria entre os dois países.

Silveira disse que, mesmo à distância, comandou a ação para restabelecer o serviço no Brasil. “Lidero todos os procedimentos com equipe e vinculadas. Também estou providenciando o meu retorno imediato do Paraguai ao Brasil”, disse.

Ele também afirmou que determinou a apuração do incidente. “Desde as primeiras notícias da interrupção do abastecimento de energia em alguns estados nesta manhã, determinei o rápido restabelecimento dos serviços, assim como a devida apuração dos motivos que levaram à queda de energia”, afirmou.

