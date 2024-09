Aliado de Tarcísio de Freitas mantém dianteira em cidade do interior de SP

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dos grandes objetivos de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é ajudar a eleger um grande número de prefeitos aliados nas eleições municipais deste ano. Em várias cidades importantes do interior o apoio do governador paulista tem feito diferença até aqui. Um dos exemplos é Itu. A poucas semanas do pleito, o deputado federal Herculano Passos, também filiado ao Republicanos, mantém uma boa vantagem em relação aos adversários.

Segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado neste domingo, 22. Herculano tem 36,1% das intenções de votos. O número caiu um pouco em relação ao de agosto (38%), mas a variação ocorre dentro da margem de erro da sondagem.

Os adversários de Herculano seguem pontuando bem atrás, de acordo com o Paraná Pesquisas. O segundo colocado, Rodrigo Moraes (PL), aparece com 21,8%, enquanto o terceiro colocado, Matheus Costa (PSD), marca 17,6%

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores em Itu entre os dias 17 e 20 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.