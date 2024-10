Aliado de Caiado, prefeito lidera com folga eleição em Luziânia

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (União Brasil), lidera com folga a disputa por um novo mandato, segundo levantamento feito entre os dias 20 e 23 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 24.

De acordo com a sondagem, Sorgatto – que tem o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) — tem 65,8% das intenções de voto, seguido pelo vereador Walter Queiroz (PL), com 14,4%, e pela ex-vereadora Ana Lúcia (PSDB), com 5,9%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os entrevistados, 7,7% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,5% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 640 eleitores em Luziânia, sexta maior cidade de Goiás, com 210 mil habitantes, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº GO-08874/2024.