Alguma coisa não vai bem entre o PT e aliados de Camilo no Ceará

Uma coisa certa no PT do Ceará é que o partido não vive um momento de absoluta paz interna às vésperas das eleições deste ano. Aliado do grupo de Ciro Gomes (PDT) desde 2002, a sigla deve abrir mão da candidatura ao governo, que comanda com Camilo Santana há dois mandatos, em nome da manutenção da aliança e da eleição tranquila do atual governador ao Senado.

Mas isso desagrada a setores do partido, como a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, e o deputado federal José Airton Cirilo, que gostariam que o partido desfizesse a aliança e lançasse um nome próprio ao governo.

Na noite de quarta-feira, 23, veio mais um sinal de que alguma coisa não vai bem na relação. O deputado federal José Guimarães, um dos principais líderes do partido no estado e aliado de Camilo, mandou um recado cifrado ao governador no Twitter. “O governador Camilo Santana precisa olhar com cuidado. Pode estar convivendo com inimigos traiçoeiros”, postou.

O governador @CamiloSantanaCE precisa olhar com cuidado. Pode estar convivendo com inimigos traiçoeiros. — José Guimarães (@guimaraes13PT) March 24, 2022

Não disse mais nada. Mas serviu para aumentar a confusão.

Questionado por VEJA se o recado fazia referência aos irmãos Ciro e Cid Gomes, o deputado respondeu apenas. “Não é com eles”.