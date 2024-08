Acidente é o mais mortal desde voo da TAM em 2007 e o sexto pior no Brasil

A queda de um avião em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9, é o mais letal acidente aéreo desde o desastre com o voo 3054, da TAM, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em julho de 2007. Segundo as autoridades, todas as 61 pessoas que estavam a bordo morreram.

A aeronave que ia de Cascavel (PR) para o aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, tinha 57 passageiros e quatro tripulantes. É o maior número de mortos desde que um Airbus A320 da TAM não conseguiu frear, saiu da pista e atingiu um prédio da própria companhia aérea em São Paulo, deixando 199 mortos.

O acidente de Vinhedo entra também para o ranking dos mais letais de todos os tempos no país: é o sexto da lista.

O mais grave da história foi a queda de Airbus A330 da Air France no Oceano Atlântico, em voo que ia de Rio de Janeiro a Paris, em junho de 2009, quando 228 pessoas morreram. O segundo maior é do já citado voo TAM 3054 em Congonhas (199 mortos).

Depois, aparecem na lista mais três acidentes:

Choque de um Boeing 737 da Gol com um jato Legacy na Serra do Cachumbo (MT), em setembro de 2006: 154 mortos

na Serra do Cachumbo (MT), em setembro de 2006: Queda de um Boeinq 727 da Vasp, em junho de 1982, na Serra da Aratanha, em Pacatuba (CE), que deixou 137 mortos .

na Serra da Aratanha, em Pacatuba (CE), que deixou . Acidente com um Fokker 100 da TAM (voo 402), em outubro de 1996, no Aeroporto de Congonhas, que fez 99 mortos.

Chapecoense

Outro acidente que comoveu os brasileiros pelo número de mortos não ocorreu no Brasil. Em 28 de novembro de 2016, o voo 2933 da companhia boliviana LaMia que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana de Futebol, chocou-se contra uma montanha na Colômbia matando 71 pessoas — quatro passageiros e dois tripulantes sobreviveram..

Queda registrada em vídeos

O acidente com o avião da Voepass em Vinhedo foi registrado em vídeos por moradores e compartilhado nas redes sociais. É possível ver o momento que a aeronave despenca em direção ao solo, em uma área residencial, sob os gritos de pânico e incredulidade das pessoas.

