A resposta de Boulos sobre conversa em que Datena “pede” para ser seu vice

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) se manifestou nesta segunda, 3, sobre o vídeo em que o apresentar José Luiz Datena afirma que poderia ser seu vice no ano que vem. Nas imagens, que circulam pelas redes sociais, Datena passou a dar conselhos ao deputado, sugerindo que o líder do MTST “peitasse” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falasse o seguinte: “Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, você diz para o Lula que quer o Datena como vice e ‘sinto muito’ (…) política é como nuvem, cada hora está em um lugar”.

Para Boulos, a conversa “de corintianos” (o ex-jogador Neto também estava na casa do deputado) foi feita em um ambiente privado. ” Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica”, afirmou o parlamentar, no Twitter. Veja a postagem abaixo:

Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 3, 2023

Reportagem de VEJA desta semana mostrou que a despeito de Guilherme Boulos possuir o aval de Lula e da cúpula do partido para ser o candidato a prefeito da capital, com o apoio do PT, as bases petistas relutam em ceder o espaço sem que haja grande negociação.