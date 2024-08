A reação nas redes ao agradecimento de Milei a Lula sobre briga com Maduro

O presidente argentino, Javier Milei, disse, nesta quinta-feira, 1º, que os “laços de amizade que unem a Argentina e o Brasil são muito fortes e históricos”. Em publicação no X, o argentino agradeceu, sem citar Lula, a “disposição do Brasil para assumir a custódia da Embaixada argentina na Venezuela”.

A diplomacia brasileira assumiu a proteção e segurança da da Embaixada da Argentina na Venezuela após a equipe diplomática argentina ser expulsa por Nicolás Maduro. Buenos Aires não reconheceu a reeleição do venezuelano em uma eleição sob suspeita de fraudes e questionamentos quanto à transparência e fiscalização das urnas.

O agradecimento do chefe de Estado argentino ao governo do Brasil gerou reações diversas nas redes sociais. Nos comentários da publicação, há um pouco de tudo: políticos peronistas enaltecendo Lula, apoiadores de Milei reconhecendo o ato do Itamaraty, mas sem dar o braço a torcer ao presidente brasileiro, simpatizantes do petista ironizando o argentino e, claro, provocações sobre a rivalidade entre os dois países no futebol.

AGRADECIMIENTO A BRASIL

Agradezco enormemente la disposición de Brasil a hacerse cargo de la custodia de la Embajada argentina en Venezuela. También agradecemos la representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí. Hoy el personal… — Javier Milei (@JMilei) August 1, 2024

Um apoiador de Milei agradeceu ao Itamaraty e desejou que o “Lula socialista” seja considerado “traidor do povo venezuelano” por Maduro. Em outro espectro político, o ex-deputado peronista Fernando Asencio, que ocupou o cargo de subsecretário nos ministérios de Relações Exteriores e Desenvolvimento Social no governo de Alberto Fernández, enalteceu o “grande presidente Lula e seu nobre e grandioso país”.

¡Gracias Itamaraty! En cuanto al socialista de “Lula”, espero que reviente por traidor al pueblo venezolano y a su libertad. — Juan Gabriel Flores (@juanfloreschaar) August 1, 2024

Gran Presidente @LulaOficial y su noble y grandioso país! — Fernando Asencio (@Asenciofernando) August 1, 2024

A publicação também repercutiu no Brasil. Um perfil bolsonarista disse para o argentino ter “cuidado” porque Lula é partidário de Maduro e pode entregá-lo ao regime. Já um lulista sugere que o presidente da Argentina “faça o L”, em referência ao slogan que marcou a campanha do petista em 2022. Enquanto isso, um apoiador anônimo do argentino, chamado na rede social de “Peruca de Milei”, agradeceu rapidamente ao petista, mas logo recorreu ao futebol para tentar contar vantagem: “Obrigado aos brazucas, Maradona é maior que Pelé”, publicou.

GRACIAS BRAZUCAS, MARADONA ES MÁS GRANDE QUE PELE. — Peluca de Milei (@LaPelucaMilei2) August 1, 2024

Faz o L Milei 😉 — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) August 1, 2024

Ten mucho cuidado @JMilei Mucho cuidado @javi, Lula es partidario de Maduro, entregará a la oposición. — Mi#FREESPEECHBRAZIL (@MichellyTesser) August 1, 2024