A PM de São Paulo é a mais letal do Brasil?

Entre janeiro e outubro de 2024, o estado de São Paulo alcançou o mórbido patamar de 676 mortes decorrentes de operações e abordagens da Polícia Militar. O número consta na base de Dados Nacionais de Segurança Pública, disponibilizada pelo Ministério da Justiça, e representa uma alta de 104% em relação a 2022 (último ano do governo anterior), quando 331 civis foram mortos.

Como mostra reportagem de VEJA, a brutalidade das ações da PM paulista tem aumentado a pressão política sobre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. A aversão escalou após casos recentes que provocaram indignação, como o de um menino de 4 anos morto com um tiro de espingarda calibre 12 da PM durante uma operação no litoral paulista; um homem alvejado com onze disparos pelas costas por um policial ao tentar roubar um produto de limpeza em um mercado em São Paulo; e um PM flagrado jogando um jovem de cima de uma ponte na capital paulista.

Embora a violência da polícia paulista esteja no alvo — e de fato ostente números preocupantes —, ela não é a mais letal do país. Em termos absolutos, a PM de São Paulo perde para a da Bahia, que no mesmo período contou 1.344 civis mortos por policiais. Pressionado pelos altos índices de violência, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) elogiou recentemente o trabalho das forças baianas de segurança e afirmou que os agentes vão “trabalhando incansavelmente no enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas e contra qualquer tipo de violência”.

Na sequência do ranking, segundo os dados federais, aparecem na tabela as mortes por policiais no Rio de Janeiro (610), no Pará (457) e em Goiás (326). O número real de vítimas da PM fluminense pode ser maior, já que o estado, conforme nota do Ministério da Justiça, ainda não enviou o relatório completo referente a outubro.

Amapá lidera ranking proporcional

Na comparação pela taxa de mortes por 100.000 habitantes, o Amapá aparece com a maior violência policial entre os estados brasileiros. Nos dez primeiros meses deste ano, a polícia amapaense matou 118 pessoas, o equivalente a um índice de 17,84 mortes por 100 mil moradores — a população do estado é de 802.000 habitantes.

Por esse critério, a Bahia surge em segundo lugar, com 10,86 vítimas da PM por 100.000 habitantes, seguida por Sergipe (6,55), Pará (6,33), Mato Grosso (5,82) e Goiás (5,32).

Estado mais populoso do Brasil, com quase 46 milhões de moradores, São Paulo pontua 1,76 morte por ação policial a cada 100.000 habitantes.

Mortos pela polícia por estado, em números absolutos

(janeiro a outubro de 2024)

Bahia: 1.344 São Paulo: 676 Rio de Janeiro: 610 Pará: 457 Goiás: 326 Paraná: 260 Mato Grosso: 186 Ceará: 156 Minas Gerais: 150 Sergipe: 125 Amapá: 118 Rio Grande do Sul: 104 Alagoas: 72 Santa Catarina: 69 Rio Grande do Norte: 67 Maranhão: 66 Espírito Santo: 65 Mato Grosso do Sul: 54 Pernambuco e Tocantins: 46 (cada) Paraíba: 45 Amazonas: 34 Piauí: 18 Distrito Federal: 13 Acre: 9 Roraima: 7 Rondônia: 5

Mortes pela polícia por estado, taxa por 100.000 habitantes

(janeiro a outubro de 2024)

Amapá: 17,64 Bahia: 10,86 Sergipe: 6,55 Pará: 6,33 Mato Grosso: 5,82 Goiás: 5,32 Rio de Janeiro: 4,25 Tocantins: 3,50 Alagoas: 2,68 Paraná: 2,64 Rio Grande do Norte: 2,33 Mato Grosso do Sul: 2,23 Ceará: 2,03 Espírito Santo: 1,90 São Paulo: 1,79 Acre: 1,23 Paraíba: 1,30 Roraima: 1,17 Maranhão: 1,13 Rio Grande do Sul: 1,11 Santa Catarina: 1,03 Amazonas: 0,95 Minas Gerais: 0,84 Piauí: 0,74 Pernambuco: 0,58 Distrito Federal: 0,52 Rondônia: 0,34

