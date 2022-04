A dura disputa entre a comunista e o general por uma vaga no Senado

Pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data feita entre os dias 15 e 16 de abril e divulgada nesta segunda-feira, 18, mostra que a ex-deputada federal Manuela d´Ávila (PCdoB) e o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), travam por ora uma disputa acirrada pela única vaga do estado ao Senado que estará em jogo na eleição deste ano.

Segundo o levantamento, no principal cenário, Manuela tem 20% das intenções de voto contra 16% de Mourão. Os dois estão empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O vice-presidente, por sua vez, também está empatado com a ex-senadora Ana Amélia (PSD), que tem 12%, e com o ex-governador José Ivo Sartori (MDB), que tem 10%.

Na sequência aparecem o ex-prefeito Nelson Marchezan Jr (PSDB), o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan (PDT), e o senador Lasier Martins (Podemos), todos com 4% — no limite da margem de erro, eles estão empatados com Sartori.

Brancos e nulos somam 10%. Outros 20% disseram não saber em quem irão votar ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores e foi registada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-06633/2022.