A divisão de poder no grupo de esquerda que quer governar com Lula

Quatro partidos do campo da esquerda acertaram a divisão do comando da federação partidária que será criada e que terá como candidato ao Palácio do Planalto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PT terá 27 das 50 cadeiras na chamada assembleia-geral, órgão que tomará as decisões no agrupamento esquerdista. O PSB ocupará 15 posições, enquanto PCdoB e PV terão quatro cada um. Para aprovar qualquer coisa, será preciso 2/3 dos votos – ou seja, sozinhos, os petistas não decidirão nada.

O acerto foi feito em encontro na quarta-feira, 26. Uma nova reunião foi marcada para a segunda-feira, 31, quando serão iniciadas as discussões sobre o que chamam de “carta programática”.

As federações partidárias são uma inovação da legislação eleitoral para a atual disputa. Ela exige que as legendas fiquem unidas por no mínimo quatro anos, ou seja, será uma coalização não só para eleger Lula, mas para governar o país caso ele seja eleito.