A confusão entre Sergio Moro, Podemos e a Rede Globo

O Podemos vai enviar uma notificação extrajudicial à Rede Globo do Rio de Janeiro pedindo que o tempo contabilizado para de propaganda gratuita do partido usado na emissora seja desconsiderado, e que o partido tenha direito a novo tempo, depois de que uma inserção com o ex-juiz Sergio Moro, que era filiado à legenda, foi veiculada na última quarta-feira, 20.

O Podemos argumenta que a propaganda com Moro era antiga e que a emissora foi informada, por meio de uma ligação telefônica, sobre o envio de uma nova peça publicitária, com o presidente estadual do partido, Patrick Welber, no lugar da inserção com o ex-juiz, que foi para o União Brasil no fim de março, quase no limite da janela partidária.

Embora não tenha havido uma comprovação desse aviso telefônico, o partido enviará a notificação para ter direito ao tempo e estuda acionar a emissora judicialmente. Em outros canais de TV, a propaganda veiculada foi a correta.

Procurada pela reportagem de VEJA, a direção da Globo ainda não se manifestou sobre o assunto.