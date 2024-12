A baixa participação de Marina Silva nas agendas da COP30

A menos de um ano da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Brasil, a COP, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, só esteve em onze compromissos oficiais relacionados ao evento — uma participação pequena, considerando que o governo federal esteve em 756 agendas associadas à cúpula nos últimos dois anos. O levantamento foi feito pela Fiquem Sabendo, organização especializada em transparência pública, com base nas agendas oficias de autoridades brasileiras.

A COP30 está marcada para novembro de 2025, em Belém, no Pará. É a primeira vez que o Brasil sediará a conferência ambiental — uma das mais importantes e midiáticas do mundo. O governo brasileiro espera receber cerca de 40 mil pessoas e corre contra o tempo para estruturar a capital paraense.

O levantamento identificou 756 compromissos oficiais associados à COP29, realizada em novembro deste ano, no Azerbaijão, e ao evento do ano que vem. Desses, 600 trataram exclusivamente da COP30, 113 foram relacionados à edição anterior e 43 abordaram as duas.

Marina Silva participou de apenas onze deles, incluindo reuniões com outros ministros no Palácio do Planalto, encontros com membros da ONU e uma solenidade para assinatura de convênios entre Itaipu Binacional, Governo do Pará e Prefeitura de Belém. O presidente Lula teve apenas dois compromissos oficiais relacionados à COP em sua agenda. O primeiro foi registrado em 17 de maio, no Palácio do Planalto, descrito como uma reunião com ministros. O segundo foi registrado em 28 de novembro, com o tema “COP30 em Belém”.

Os três agentes com mais compromissos registrados são Olmo Borges Xavier, diretor de Projetos da Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop30), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, com 176 reuniões; Valter Correia da Silva, titular da secretaria, com 173 compromissos; e Nilza Aparecida de Oliveira, diretora de Projetos e esposa do ministro Luiz Marinho (Trabalho), que participou de 104 encontros oficiais.

Das 643 agendas relacionadas à conferência de Belém, 344 contaram com representantes da Casa Civil, um número superior aos 112 compromissos com participação de servidores do Ministério do Meio Ambiente ou órgãos vinculados, como o Ibama.

