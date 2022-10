A ascensão e queda da algoz de Dilma Rousseff

Deputada estadual mais votada do país em 2018, com mais de 2 milhões de votos, Janaina Paschoal (PRTB) foi derrotada na disputa pelo Senado em São Paulo. Com 86% das urnas apuradas, ela tinha 2,10% dos votos para o Senado e ficou atrás do ex-governador Márcio França (PSB), que tinha 35,90% e do ex-ministro Marcos Pontes (PL), com 49,97%.

Professora licenciada da USP, a deputada ficou conhecida nacionalmente por ser uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ela foi eleita em 2018 na onda do bolsonarismo, mas antes chegou a ser cotada para vice do ex-capitão. Com o tempo, passou a fazer algumas críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), deixou o PSL e se filiou ao PRTB.

Janaina tentou ser a candidata do bolsonarismo para o Senado em São Paulo, mas foi preterida por Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. O presidente pediu aos apoiadores que concentrassem os votos no ex-astronauta. Do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoiou França.