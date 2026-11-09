Final da Copa do Brasil Feminina: confira datas e mandos de campo
Internacional e Flamengo se enfrentam pelo título inédito nos dias 11 e 15 de novembro
A CBF definiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil Feminina em sorteio realizado nesta segunda, 9. O Flamengo será mandante no jogo de ida no dia 11 de novembro e o Internacional recebe a partida de volta quatro dias depois, no dia 15.
O Flamengo mandou as partidas da campanha até a final no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Parte da torcida se mobiliza pedindo que o Maracanã seja utilizado, mas não há confirmação oficial do local da partida de ida.
O Internacional jogou todos os seus jogos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, onde deve receber a decisão.
Campanhas até a final
Flamengo e Internacional buscam o título da Copa do Brasil Feminina pela primeira vez. O torneio criado 2007 foi realizado até 2016, interrompide entre 2017 e retomado em 2024.
As Meninas da Gávea passaram pelo Bahia na semifinal com placar de 3 a 2 no jogo de volta. A partida de ida terminou empatada sem gols. Nas fases anteriores, o time venceu o Liga São João, 3B da Amazônia e o Fluminense.
As Gurias Coloradas venceram o Grêmio, o Coritiba e o Atlético-MG. Para garantir a vaga na final, a equipe buscou a classificação nos pênaltis depois de perder o jogo de ida contra o Bragantino por 2 a 0 e vencer a volta por 3 a 1.