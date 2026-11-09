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Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
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Esporte

Final da Copa do Brasil Feminina: confira datas e mandos de campo

Internacional e Flamengo se enfrentam pelo título inédito nos dias 11 e 15 de novembro

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 13h28 | Atualizado em 9 nov 2026, 13h30
Urna de vidro transparente com bolas brancas sobre um pedestal cilíndrico azul-escuro. O pedestal exibe o logo da Copa do Brasil Feminina e o emblema da CBF em tons de rosa e azul claro, com iluminação ambiente em roxo
Sorteio da Copa do Brasil Feminina (Nelson Terme/CBF)
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Final da Copa do Brasil Feminina: confira datas e mandos de campo Priorize VEJA no Google

A CBF definiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil Feminina em sorteio realizado nesta segunda, 9. O Flamengo será mandante no jogo de ida no dia 11 de novembro e o Internacional recebe a partida de volta quatro dias depois, no dia 15. 

O Flamengo mandou as partidas da campanha até a final no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Parte da torcida se mobiliza pedindo que o Maracanã seja utilizado, mas não há confirmação oficial do local da partida de ida.

O Internacional jogou todos os seus jogos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, onde deve receber a decisão. 

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Campanhas até a final

Flamengo e Internacional buscam o título da Copa do Brasil Feminina pela primeira vez. O torneio criado 2007 foi realizado até 2016, interrompide entre 2017 e retomado em 2024.

As Meninas da Gávea passaram pelo Bahia na semifinal com placar de 3 a 2 no jogo de volta. A partida de ida terminou empatada sem gols. Nas fases anteriores, o time venceu o Liga São João, 3B da Amazônia e o Fluminense.

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As Gurias Coloradas venceram o Grêmio, o Coritiba e o Atlético-MG. Para garantir a vaga na final, a equipe buscou a classificação nos pênaltis depois de perder o jogo de ida contra o Bragantino por 2 a 0 e vencer a volta por 3 a 1.

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TAGS:
Copa do Brasil
Flamengo
Internacional
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