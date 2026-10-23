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Copa do Brasil Feminina define semifinais; veja confrontos e datas

O Flamengo enfrenta o Bahia, enquanto Red Bull Bragantino encara o Internacional por vagas na decisão

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 15h29
Troféu dourado da Copa do Brasil Feminina com seu logo colorido, ladeado por uma medalha de ouro e uma de prata, ambas com o mesmo emblema e fitas coloridas, sobre uma superfície roxa
Troféu da Copa do Brasil Feminina. (Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF/Divulgação)
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Copa do Brasil Feminina define semifinais; veja confrontos e datas Priorize VEJA no Google

As semifinais da Copa do Brasil Feminina de 2026 foram definidas em sorteio na tarde desta sexta-feira (23). Flamengo e Bahia disputarão uma vaga na decisão, enquanto Red Bull Bragantino e Internacional farão o outro confronto. Os duelos serão realizados em partidas de ida e volta, com datas-base previstas para 4 e 8 de novembro. Flamengo e Bragantino terão a vantagem de disputar o segundo jogo em casa.

O Bahia chega à semifinal depois de eliminar o São Paulo, atual campeão brasileiro, enquanto o Flamengo garantiu a classificação ao reverter uma derrota no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Bragantino superou a Ferroviária, e o Internacional precisou dos pênaltis para eliminar o Atlético Mineiro.

A Copa do Brasil Feminina voltou ao calendário nacional em 2025, depois de oito temporadas sem ser disputada, e teve o Palmeiras como campeão da edição de retorno. Com a eliminação das principais favoritas ao longo do torneio, a competição terá uma campeã inédita em 2026.

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil Feminina?

Os jogos serão disputados em ida e volta, com as seguintes datas-base:

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  • 4 de novembro (quarta-feira): jogos de ida
  • 8 de novembro (domingo): jogos de volta

Confrontos definidos:

  • Flamengo x Bahia: Flamengo decide em casa
  • Red Bull Bragantino x Internacional: Bragantino decide em casa
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*A CBF ainda irá detalhar os horários, estádios e a programação definitiva das partidas.

Como foram as classificações

O Flamengo chega à semifinal depois de protagonizar uma das principais reações das quartas de final. Após perder o primeiro clássico contra o Fluminense por 2 a 1, a equipe rubro-negra venceu a partida de volta por 3 a 1, no Luso-Brasileiro, e garantiu a classificação com 4 a 3 no placar agregado.

O Bahia chega à semifinal pelo segundo ano consecutivo e com uma das classificações mais expressivas desta edição. A equipe baiana eliminou o São Paulo, campeão brasileiro de 2026, com duas vitórias, por 2 a 1 e 1 a 0.

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O Red Bull Bragantino chega à semifinal depois de eliminar a Ferroviária, vice-campeã da edição anterior, em um confronto equilibrado e decidido pela vantagem construída fora de casa. A equipe venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara, e, apesar da derrota por 3 a 2 na volta, em Bragança Paulista, avançou com 4 a 3 no placar agregado.

O Internacional garantiu a classificação inédita à semifinal depois de superar o Atlético-MG nos pênaltis. As Gurias Coloradas empataram por 1 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, e ficaram no 0 a 0 na partida de volta, na Arena MRV, em Belo Horizonte, antes de vencerem a disputa de penalidades por 4 a 3.

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Quando será a final da Copa do Brasil Feminina?

A decisão da Copa do Brasil Feminina também será disputada em jogos de ida e volta. A CBF estabeleceu os dias 11 e 15 de novembro como datas-base para os confrontos que definirão a campeã da edição de 2026.

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