Copa do Brasil Feminina define semifinais; veja confrontos e datas

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

As semifinais da Copa do Brasil Feminina de 2026 foram definidas em sorteio na tarde desta sexta-feira (23). Flamengo e Bahia disputarão uma vaga na decisão, enquanto Red Bull Bragantino e Internacional farão o outro confronto. Os duelos serão realizados em partidas de ida e volta, com datas-base previstas para 4 e 8 de novembro. Flamengo e Bragantino terão a vantagem de disputar o segundo jogo em casa.

O Bahia chega à semifinal depois de eliminar o São Paulo, atual campeão brasileiro, enquanto o Flamengo garantiu a classificação ao reverter uma derrota no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Bragantino superou a Ferroviária, e o Internacional precisou dos pênaltis para eliminar o Atlético Mineiro.

A Copa do Brasil Feminina voltou ao calendário nacional em 2025, depois de oito temporadas sem ser disputada, e teve o Palmeiras como campeão da edição de retorno. Com a eliminação das principais favoritas ao longo do torneio, a competição terá uma campeã inédita em 2026.

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil Feminina?

Os jogos serão disputados em ida e volta, com as seguintes datas-base:

Continua após a publicidade

4 de novembro (quarta-feira): jogos de ida

8 de novembro (domingo): jogos de volta

Confrontos definidos:

Flamengo x Bahia: Flamengo decide em casa

Red Bull Bragantino x Internacional: Bragantino decide em casa

Continua após a publicidade

*A CBF ainda irá detalhar os horários, estádios e a programação definitiva das partidas.

Como foram as classificações

O Flamengo chega à semifinal depois de protagonizar uma das principais reações das quartas de final. Após perder o primeiro clássico contra o Fluminense por 2 a 1, a equipe rubro-negra venceu a partida de volta por 3 a 1, no Luso-Brasileiro, e garantiu a classificação com 4 a 3 no placar agregado.

O Bahia chega à semifinal pelo segundo ano consecutivo e com uma das classificações mais expressivas desta edição. A equipe baiana eliminou o São Paulo, campeão brasileiro de 2026, com duas vitórias, por 2 a 1 e 1 a 0.

Continua após a publicidade

O Red Bull Bragantino chega à semifinal depois de eliminar a Ferroviária, vice-campeã da edição anterior, em um confronto equilibrado e decidido pela vantagem construída fora de casa. A equipe venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara, e, apesar da derrota por 3 a 2 na volta, em Bragança Paulista, avançou com 4 a 3 no placar agregado.

O Internacional garantiu a classificação inédita à semifinal depois de superar o Atlético-MG nos pênaltis. As Gurias Coloradas empataram por 1 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, e ficaram no 0 a 0 na partida de volta, na Arena MRV, em Belo Horizonte, antes de vencerem a disputa de penalidades por 4 a 3.

Continua após a publicidade

Quando será a final da Copa do Brasil Feminina?

A decisão da Copa do Brasil Feminina também será disputada em jogos de ida e volta. A CBF estabeleceu os dias 11 e 15 de novembro como datas-base para os confrontos que definirão a campeã da edição de 2026.