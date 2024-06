Tabagismo ainda é uma das principais causas evitáveis de câncer

Apesar de todos os avanços, o tabagismo ainda é um dos principais fatores de risco para câncer (e outras doenças graves) e, certamente, o mais evitável. Sozinho, é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo.

Você já deve ter ouvido falar também que o cigarro está diretamente relacionado ao câncer de pulmão. Pois saiba que, de fato, ele é capaz de aumentar esse risco em 10 a 30 vezes, ou seja, de longe, é a principal causa desse tumor.

Mas o perigo vai muito além.

O tabagismo ainda é o culpado por vários outros tipos de tumores (vários mesmo), incluindo o câncer de boca, pâncreas, bexiga, esôfago, laringe, estômago, rim, etc. Isso sem falar de doenças graves do coração, pulmão e sistema nervoso, tais como infarto, enfisema e derrame cerebral.

De forma alarmante, metade dos fumantes falecem de alguma enfermidade relacionada ao tabaco. Quanto mais cigarro e mais tempo se fuma, maior é o risco, cumulativamente. Contudo, esse problema não é exclusivo do cigarro. Envolve também charuto, cachimbo, narguilé, cigarrilha, tabaco aquecido, exposição passiva e outros. Toda forma de consumo de tabaco é prejudicial e não há um nível seguro de exposição.

Se, apesar de tudo, você (ou algum conhecido seu) é fumante, saiba que os benefícios de parar de fumar são enormes. Quanto mais cedo, maiores os ganhos. Isso vale mesmo para pessoas mais idosas e para fumantes de longa data.

Solução: parar de fumar

Entenda: parar de fumar reduz o risco de morte prematura em todas as idades, além de diminuir a chance de câncer. Em 10 anos, por exemplo, o risco de câncer de pulmão cai pela metade comparado a um fumante. E não é só isso: reduz-se também a incidência de várias outras doenças, como angina, infarto, enfisema, infecções, derrame, fratura de quadril, além de impotência, dificuldade para engravidar, parto prematuro e aborto.

Mesmo quem já foi diagnosticado com cancer, deve largar o fumo. Isso melhora o prognóstico e as respostas ao tratamento e diminui o risco de um segundo tumor.

E uma dica final: não negligencie o rastreio do câncer de pulmão. Ele é indicado para fumantes e ex-fumantes com histórico importante de tabagismo e feito por meio de tomografias com baixa dose de radiação. O objetivo é detectar precocemente um eventual tumor, muito antes de qualquer sintoma. Descobrindo e tratando logo no início, aumentamos muito as chances de cura. Discuta com o seu médico se o rastreio é recomendado para o seu caso.

É fato que o tabagismo é uma das principais causas evitáveis de câncer e de outras doenças graves. Por isso é tão importante abandonarmos o fumo e, acima de tudo, sermos mais proativos na luta contra o tabaco. Afinal, nenhuma falsa satisfação temporária justifica tanto prejuízo para uma vida inteira.

*Antonio Carlos Buzaid é diretor médico geral do Centro de Oncologia da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo e fundador do Instituto Vencer o Câncer e Jéssica Ribeiro Gomes é médica oncologista clínica da Rede Meridional (ES)