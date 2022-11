Quanto tempo vai durar seu fígado?

A Mitologia grega sempre fascinou a humanidade, mesmo na nossa época altamente tecnológica (para nós, Walt Disney e tantos outros também viveram semelhante sentimento de inovação), as lendas de Atenas ainda nos mostram o caminho do conhecimento e da sabedoria como vou lhes contar.

Quando Zeus puniu o titã Prometeu por ter roubado o fogo para devolvê-lo à humanidade, acorrentando-o a uma rocha nas montanhas do Cáucaso, todos os dias uma águia vinha e comia parte de seu fígado. A cada noite, o órgão vital voltava a crescer, o que significava que ele teria que suportar seu castigo por toda a eternidade. O mito de Prometeu inspirou artistas e cientistas. Na medicina, tornou-se o símbolo da capacidade regenerativa do fígado.

Para o cirurgião hepático, a regeneração hepática tornou-se uma aliada indispensável. Infere-se que os antigos gregos já tinham conhecimento da capacidade do fígado de se restaurar.

Vou contar no final como essa história acabou, se teve um fim…, também me pergunto se os antigos deram um limite para a regeneração dos hepatócitos. Nos dias atuais, no último Congresso Americano de Cirurgia um interessante estudo cientifico mostrou que os doadores octogenários de fígado falecidos tinham os seus órgãos em excelente funcionamento em receptores bem mais jovens após mais de vinte anos, com os enxertos doados terem ultrapassado os cem anos.

Doadores mais sêniores não são os preferidos por nós transplantadores, pela possibilidade e frequência estatística de uma maior chance de não funcionamento por cicatrizes (pontes de fibrose), acúmulo de gordura e infecções virais prévias. Quanto mais se vive, maior a chance de termos esses problemas, mas, pela escassez de órgãos, utilizamos em situações bem estudadas minimizando o risco.

Mas quando o fígado é bom, e ele tem oitenta anos ou mais, o estudo mostrou que pode ser ainda melhor que um fígado jovem e novos trabalhos serão feitos para avaliar as razões de tal propriedade.

Quando os pacientes perguntam: “Dr. quanto tempo vai durar meu fígado?”, eu respondo: “indefinidamente…, contanto que você cuide bem dele!”

Voltando a nossa história grega…

Hercules, após ter concluído os seus doze trabalhos, libertou Prometeu do seu castigo e sofrimento. Porém, houve a troca pelo centauro Quíron, que foi a exigência para assegurar a libertação de Prometeu. Portanto Quíron foi o primeiro doador de fígado da Humanidade!

Nota:

No Brasil, fizemos mais de 32 mil transplantes de fígado nos últimos quinze anos. Porém, precisaríamos fazer o dobro disto. Perdemos muitos pacientes por falta de Quírons.