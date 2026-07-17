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Saúde

O futebol moderno é decidido pelo cérebro

O que a neurociência nos ensina sobre o esporte e deixa de lição para a seleção brasileira eliminada da Copa do Mundo

Por Diogo Haddad* 17 jul 2026, 08h00
Lamine Yamal, nº 19 da Espanha, controla a bola contra Theo Hernandez, nº 19 da França, durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha, no Estádio de Dallas, em 14 de julho de 2026, em Arlington, Texas
Duelo entre Espanha e França: esporte cada vez mais cerebral (David Ramos/Getty Images)
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Quando o árbitro apita o fim de uma eliminação, a discussão costuma seguir um roteiro conhecido. Fala-se em técnica, preparo físico, esquema tático, intensidade, raça ou talento. Quase nunca se fala do cérebro.

E talvez esse seja um dos maiores equívocos do futebol moderno.

Durante décadas, era possível vencer uma partida com um jogador genial capaz de decidir sozinho. O talento individual continua sendo decisivo, mas o jogo mudou profundamente.

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Hoje, o futebol é mais rápido, mais compacto, mais organizado e exige decisões quase instantâneas. O tempo disponível entre receber a bola, identificar os espaços, antecipar o movimento dos adversários e escolher a melhor ação frequentemente é inferior a um segundo.

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Nessa fração de tempo, o cérebro realiza uma sequência impressionante de operações: direciona a atenção, seleciona informações relevantes, inibe respostas impulsivas, recupera experiências anteriores, prevê o comportamento dos adversários e transforma tudo isso em uma decisão motora precisa.

Em outras palavras, o futebol moderno não depende apenas das pernas. Depende cada vez mais da velocidade e da qualidade do processamento cerebral.

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A neurociência esportiva vem demonstrando isso há algum tempo. Estudos revelam que atletas de elite apresentam maior capacidade de antecipação, melhor percepção espacial, processamento visual mais eficiente e tomada de decisão mais rápida quando comparados a atletas menos experientes. Em muitos casos, a diferença não está em correr mais rápido, mas em perceber antes o que irá acontecer.

É exatamente por isso que vários dos principais clubes e centros de treinamento do mundo passaram a incorporar ferramentas que, há poucos anos, pareciam restritas aos laboratórios de pesquisa.

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Treinamentos baseados em realidade virtual, avaliações de atenção, testes neurocognitivos, análise dos movimentos oculares (eye tracking), treinamento perceptivo e modelos baseados em inteligência artificial já fazem parte da rotina de diversas equipes de alto rendimento.

O objetivo não é medir “quem é mais inteligente”. Essa seria uma interpretação completamente equivocada. O que se busca é compreender e desenvolver habilidades cognitivas específicas, treináveis e diretamente relacionadas ao desempenho esportivo: atenção seletiva, memória operacional, velocidade de processamento, flexibilidade cognitiva, percepção espacial, controle inibitório e capacidade de antecipação.

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Essas habilidades podem ser desenvolvidas da mesma forma que treinamos força muscular, resistência cardiovascular ou coordenação motora.

Talvez por isso ainda cause estranheza imaginar neurologistas, neuropsicólogos e cientistas cognitivos participando rotineiramente das comissões técnicas de clubes de futebol.

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Mas, olhando para a evolução da medicina esportiva, esse caminho parece cada vez mais natural. Há algumas décadas também parecia incomum que praticamente todas as equipes profissionais tivessem fisiologistas, nutricionistas, biomecânicos ou analistas de desempenho. Hoje isso é considerado indispensável.

O cérebro representa apenas cerca de 2% do peso corporal, mas consome aproximadamente 20% da energia do organismo em repouso. É nele que nasce toda decisão tomada dentro de campo. Ignorar esse componente talvez seja uma das maiores limitações da preparação esportiva atual.

Isso não significa afirmar que uma seleção perde uma Copa do Mundo por falta de inteligência ou de estudo. Futebol continua sendo um esporte multifatorial, influenciado por aspectos técnicos, físicos, emocionais, organizacionais e até pelo acaso. Seria simplista atribuir qualquer derrota a um único fator.

Mas a eliminação da seleção brasileira oferece uma oportunidade para refletirmos sobre outra questão: será que estamos preparando nossos atletas para o futebol que existe hoje ou para o futebol que existia há trinta anos?

O Brasil sempre foi referência na criatividade, improvisação e talento individual. Essas características continuam sendo um patrimônio do nosso futebol. Entretanto, o cenário internacional evoluiu. A ciência passou a ocupar um espaço central no treinamento esportivo, e isso inclui o funcionamento do cérebro.

Porém, no Brasil temos equipes milionárias de um lado e equipes médicas de dar inveja aos principais centros médicos do mundo do outro. Elas ainda não conversam. O investimento, nesta área, dentro dos clubes talvez devesse ser mais do que apenas em equipes médicas voltadas a ossos, músculos e reabilitação física.

A próxima grande vantagem competitiva não virá apenas de um novo esquema tático ou de um atacante extraordinário. Talvez ela comece na compreensão de que o cérebro também é um músculo do desempenho — e que treiná-lo pode ser tão importante quanto fortalecer as pernas

* Diogo Haddad é neurologista cognitivo e comportamental e head de neurologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo 

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