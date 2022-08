Mulher de fases

Há muito se sabe que as mulheres têm um risco maior de sofrer de transtornos depressivos em comparação com os homens. Embora fatores psicossociais claramente contribuam para isso, evidências acumuladas também sugerem influências hormonais.

A chegada da primeira menstruação (menarca) está ligada a um risco elevado para o aparecimento de um primeiro episódio depressivo. Nesse sentido, é importante entender a participação do chamado eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. Há uma conversa entre hormônios produzidos e liberados em glândulas dentro do cérebro (hipotálamo e hipófise) e as gônadas femininas, os ovários. Existem dois importantes hormônios femininos produzidos pelos ovários: estradiol e progesterona. E eles oscilam dependendo da fase do ciclo menstrual em que a mulher esteja: o estradiol está mais elevado na fase folicular (primeira fase do ciclo) e a progesterona está mais alta na fase lútea (segunda fase do ciclo). E essa oscilação vem sendo estudada, tentando associar essa montanha-russa hormonal com possíveis alterações de humor nas mulheres.

O estradiol atua na função reprodutiva, pele, vasos sanguíneos, ossos e cérebro, com centenas de funções no organismo feminino. Já a progesterona prepara o endométrio (revestimento interno do útero) para a gravidez após a ovulação. E será que existe uma função desses hormônios sobre o humor? Ainda é uma incógnita. Na gravidez, no pós-parto e na perimenopausa, a magnitude do aumento e diminuição dos hormônios sexuais torna mais difícil desvendar o papel deles nos episódios de depressão.

Já o transtorno disfórico pré-menstrual (sintomas que ocorrem uma a duas semanas antes da menstruação) é diferente. Esse transtorno é caracterizado por uma variedade de mudanças afetivas e somáticas, ocorrendo durante a fase lútea do ciclo menstrual. Alguns estudos mostram que mulheres que apresentam a disforia pré-menstrual teriam níveis mais baixos de estradiol comparadas com aquelas sem transtorno de humor.

Acredita-se que seja importante aprofundar o entendimento da disforia pré-menstrual, analisando como as flutuações hormonais podem contribuir no humor ao longo do ciclo menstrual. Porém, por mais que o humor de uma mulher possa oscilar durante o ciclo menstrual, não é possível afirmar que os hormônios sexuais sejam os maiores culpados pelo fenômeno. Uma melhor compreensão das mudanças biológicas femininas durante as diferentes fases do ciclo menstrual e da vida pode impactar em opções de tratamento eficazes e possível redução da carga de transtornos de humor em mulheres.

Continua após a publicidade